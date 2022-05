Daddy Yankee se ha sincerado sobre su supuesta enemistad con Don Omar, durante una de sus últimas entrevistas de promoción de su último álbum de estudio ‘Legendaddy’. El artista puertorriqueño ha abordado el tema con total sinceridad, revelando la realidad de su rivalidad con el artista.

A pesar de que no es muy habitual que Daddy Yankee conceda entrevistas, tras anunciar su retirada del mundo de la música con el lanzamiento de su último álbum ‘Legendaddy’, el artista ha realizado una intensa promoción con medios de todo el mundo. Y durante su encuentro exclusivo en el canal de ‘MoluscoTV’, se sinceró sobre su rivalidad con Don Omar.

Durante esa entrevista, el habló de muchas cosas, la más importante la disputa con Don Omar. En el encuentro con MoluscoTV, el artista puertorriqueño hizo un repaso de sus últimos 30 años de trayectoria musical, así como sobre su rivalidad con su compatriota.

¡SE ACABÓ LA ESPERA! 🌎 Entrevista con @daddy_yankee 🐐 ya tiene fecha 👀 Por primera vez, el Big Boss se expresa de los momentos que han marcado su trayectoria 💥💥💥#MoluscoTV 📺 pic.twitter.com/o1qQZqLn0D — El Molu (@Moluskein) May 2, 2022

Según Daddy Yankee, todo comenzó con una gira que ambos hacían en 2015. Año en el que se rompió laboral entre ambos, tras la gira ‘The Kindom Tour’. Una gira con más de 50 conciertos repartidos por todo el mundo, en la que tras el noveno concierto, Don Omar decidió que no iba a seguir en la gira. Una decisión que les hizo perder mucho dinero.

«No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero», dijo Yankee sobre lo ocurrido con su compatriota en esa gira.

«Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión», añadió. No obstante, el rey del reggaetón desmintió su enemistad y solo tuvo palabras de respeto y admiración hacia Don Omar.