Todo tiene un final, y la carrera de Daddy Yankee no iba a ser menos. Esta despedida oficial de la música llega tras 20 años de trayectoria repleta de premios, éxitos y temas que quedarán para la historia.

El mismo artista comunicaba a través de su perfil en Instagram que se despedía de los conciertos con la que va a ser su última gira, ‘La Última Vuelta’. A esto se sumaría, su último álbum, ‘Legendaddy’, que llegará el próximo viernes 25 de marzo.

Por el momento, conociendo las fechas de la gira, se sabe que su último concierto se celebrará el 2 de diciembre en México. Ante esta dolorosa decisión, el artista ha decido contar en un vídeo cómo va a ser esta despedida, qué significa y, sobre todo, cuándo se producirá.

Daddy Yankee comenzaba su comunicado anunciando su retirada agradeciendo el apoyo a sus fans: “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar… dicen que yo hice mundial este género pero ustedes me dieron las llaves para llevarlo a todo el mundo” confesaba el artista.

Para él, uno de los mayores logros de su carrera musical, ha sido el siguiente: “Inspirar a los chicos para crecer y trabajen por su familia y por los suyos”, esas son las palabras con las que el artista boricua se enorgullece del beneficioso cambio que ha provocado en la sociedad: “En los barrios donde crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes y, ahora la mayoría quiere ser cantantes. Eso para mí vale mucho”.

Aunque se despide brindando un último trabajo: “Mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y gira de conciertos. Y los voy a despedir cerrando estos treinta y dos años de trayectoria con esta pieza de colección titulada ‘Legendaddy’” que define de la siguiente manera: “Todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Es lucha, fiesta, guerra, romance… Me retiro con el mayor agradecimiento a público, productores, radio, prensa y televisión… y a ti que has estado desde el principio. Gracias”.