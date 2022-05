Daddy Yankee reveló durante una de sus últimas entrevistas la razón por la que no ha hecho una Music Session con Bizarrap. Algo que sus fans soñaban pero que ya no podrán ver, después de que el artista anunciase el pasado 20 de marzo su retirada de la música.

En cuanto a la colaboración con el famoso productor argentino, Daddy Yankee explicaba que el último disco que le había consumido todo su tiempo, “si saqué tiempo para alguien fue bien limitado”. Parece ser que el reggaetonero había tenido demasiado trabajo con su trabajo y no pudo sacar más cosas.

Lo que ha confirmado el cantante es que ya había hablado con BZRP para sacar la Music Session y se había discutido, pero finalmente, lo tuvieron que suspender. “Se llegó a hablar, pero es que ‘Legendaddy’ me consumió tanto, tanto y tanto. Me demandó tanto tiempo, que en realidad he tratado de sacar tiempo”, explicaba la razón de la cancelación el reggaetonero.

La Última Vuelta World Tour, su gira final, comienza el 25 de julio en Denver y acaba el 21 de diciembre en Miami. Además, en muchas fechas ya ha agotado las entradas. Aunque no pasará por nuestro país, podremos disfrutar de él en festivales como el ‘Puro Reggaetón’ y ‘Puro Latino Fest’.

Con canciones como Gasolina, Lo que pasó pasó, Dura o Con Calma el artista lleva 32 años de carrera llena de éxitos del reggaetón que siempre sonarán en la industria de la música urbana. Algo que no pasará con la Music Session por la entrega que le puso al último disco

Ahora tengo que cumplir con que ya cumplí. Valga la aclaración con los intercambios que tenía ¿me entiende? Con Rauw y con Myke. Y ya, así cerré mi ciclo”. Ya cuenta con grandes colaboraciones en su carrera como Luis Fonsi, Wisin, Nicky Jam o Bad Bunny, pero según el artista, ha cerrada el ciclo y ya hizo todo lo que tenía que hacer.

Ante estas palabras muchos de sus fans han comentado por redes sociales la tristeza de que este tema no pueda ver la luz, pero muchos otros aún tienen la esperanza de que en un futuro los artistas colaboren y se cree esa canción tan esperada.