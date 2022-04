Tan solo queda una hora para que dé comienzo ‘Supervivientes 2022’ y los concursantes ya están preparados para saltar del famoso helicóptero que dará el pistoletazo de salida a la nueva edición. Una que promete ser de las mejores, después de confirmarse los nombres de todos los famosos.

Y entre tantos, ya hay varios favoritos: la mejor amiga de Olga Moreno, Ana Luque, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros. Estos dos últimos no han dejado de suscitar el interés de la opinión pública y todo por el último enfrentamiento que la sobrina de Isabel Pantoja ha protagonizado. Al parecer, a la influencer no le ha sentado nada bien que al llegar al buffet del hotel donde se hospedan, sus compañeros no le hayan dejado comida.

Pero peleas a parte, los telespectadores de ‘Telecinco’ están deseando ver a los celebrities en bikini, comiendo arroz y superando las pruebas que la dirección les propone. Sin embargo, a escasos minutos del estreno, hay una duda que no deja de sobrevolar entre los más fans. ¿Cuánto cobran los concursantes por participar en ‘Supervivientes’?

Lo que cobran los concursantes de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ lleva año en prime time y jamás se ha hecho oficial el contrato de algún concursante, por muy importante que haya sido su fichaje.

La cadena prefiere guardar silencio con respecto a estos rumores, aunque es inevitable que las cifras se filtren en las redes sociales. La última víctima fue Isabel Pantoja. Durante su participación, se especuló sobre una cantidad muy elevada, llegando a los 800.000 euros por tan solo dos meses de supervivencia.

Ni la cantante ni la cadena lo confirmó, por lo que esto quedó en aguas de borrajas. No obstante, la cosa cambia cuando se trata de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros.

El sueldo de Anabel Pantoja

Durante la pandemia, Anabel Pantoja se convirtió en una de las influencers más seguidas en Instagram. Eso le reportó mucho beneficio, y se llegó a insinuar que, por publicación, la prima de Kiko Rivera había llegado a cobrar 4.000 euros, llegando a ganar, al mes, 40.000 euros.

Una cifra muy elevada que se suma a la que gana con sus colaboraciones en ‘Sálvame’. Ahora, su concurso en Supervivientes no ha hecho más que suscitar el interés por las cuentas de Anabel Pantoja. ¿Le será rentable vovler a participar un año más en el reality show más visto de Telecinco? Estamos seguros de que sí.

El sueldo de Kiko Matamoros

El que no ha tenido problemas en hablar de su sueldo ha sido Kiko Matamoros. El colaborador se ha tomado una semana de descanso antes de viajar a Honduras, pero tuvo tiempo para confesar que había vetado a Makoke para que esta no participara en la misma edición que él.

Esto, como confirmaba él mismo, le ha supuesto un importante cambio en su sueldo como concursante de ‘Supervivientes’. «He bajado mi caché para que no vaya ella», aseguraba en ‘Sálvame’.