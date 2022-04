Nos encontramos a pocas horas de que comience la nueva edición de ‘Supervivientes 2022’. Ésta empezará oficialmente el jueves, cuando los concursantes hagan la famosa llegada saltando del helicóptero. Sin embargo, la convivencia en el hotel nos está dejando las primeras broncas, y una de las protagonistas de los encontronazos más importantes ha sido Anabel Pantoja.

Desde que se oficializara la lista de concursantes, sabíamos que una de las personas que más iba a dar de qué hablar, desde el primer momento, era la sobrina de Isabel Pantoja. La joven demostró que se iba a convertir en una de las caras visibles de esta nueva edición. Ya alojados en el hotel a la espera que se vayan rumbo a los Cayos, la andaluza ha entrado en cólera, porque han tocado su punto débil, la comida.

Como no podía ser de otra forma, Anabel Pantoja es la voz cantante del grupo 😍 #Supervivientes2022 #RumboAHonduras @AnabelPantoja00 pic.twitter.com/lSHVpq38BC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 14, 2022

Otra cosa no, pero Anabel Pantoja no tiene pelos en la lengua, y en cuanto ha visto la comida que sus compañeros le han dejado en el hotel, se ha enfadado y mucho. En su llegada al buffet, ya no quedaba pasta, ni gazpacho, por lo que ha tenido que conformarse con un puré, lo que ha provocado una curiosa reacción: “¡Qué barbaridad! Vamos a ver, no queda nada. Lo único que queda es el puré este de mierda. Voy a ir plato por plato y os lo voy a quitar”.

Pero, no os penséis que la rabieta se ha quedado ahí, ha prolongado su discurso hacia sus compañeros: “Me da coraje llegar y que todo el mundo esté lleno de comida. A la próxima entro en el comedor a la hora que me dé la gana”. Y para rematar su gran enfado, ha querido desear a sus compañeros una comida muy poco agradable: “A ver si os atragantáis con los espaguetis”.

La mayoría de los exconcursantes, han confirmado que sin lugar a duda que lo más duro del reality en no poder comer y pasar hambre. Una necesidad que los vuelve más irascible, algo que la sobrina de Isabel Pantoja tendrá que comenzar a controlar.