Isabel Pantoja sigue protagonizando polémicas. Este lunes, Belén Esteban explicó en ‘Sálvame’ que la tonadillera no piensa devolver a Loli ‘la quiosquera’, todo el dinero que le debe, un total de 76.000€ que la que fuera su amiga le prestó, y que jamás le devolvió.

«Isabel Pantoja dice que no va a devolver el dinero que le dio Loli, la quiosquera, porque fue un regalo», desveló Belén Esteban en directo, después de que una fuente cercana a la tonadillera se pusiera en contacto con ella.

En consecuencia, la propia Loli llamó al programa para intervenir en directo. Más allá de querer recuperar su dinero, Loli lo necesita para mejorar su calidad de vida, debido a su edad: “Lo necesito para tener a una persona a mi lado. A mi esto cualquier día me va a dar un jamacuco”, aseguraba.

Loli, la quiosquera aclara que su dinero no fue un regalo para Isabel Pantoja, «me pidió un préstamo y me dijo que me lo iba a pagar en dos años» 💥 https://t.co/wO1Eh11yYT — Telecinco (@telecincoes) April 18, 2022

“A lo mejor está esperando a que me muera. Estoy partida en dos, no entiendo nada, nunca podría pensar que ella me haría sufrir de la manera en que me hace sufrir. Ella estará deprimida pero a mi me tiene siete metros más de depresión”, expresó Loli. “Como persona ha sido un desengaño enorme”, añadía muy dolida.

Durante la llamada, Loli ‘la quiosquera’ explicó que cree que esta demanda acabará por la vía civil, aunque no tiene claro si Isabel Pantoja se dignaría a presentarse en un juicio contra ella.

Por otra parte, José Antonio León desveló en directo que, tras grabar una «desgarradora entrevista» con Loli ha soltado la exclusiva: «Los hijos, tanto Kiko como Isa Pantoja, apoyan a Loli en todo. Ayer mismo estuvo Isa Pantoja en casa de Loli con Asraf, el pequeño y Dulce y se llevó unos cuadros de Isabel Pantoja».