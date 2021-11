Ha sucedido. Tras más de dos meses y medio de programa Cristina Porta y Luca Onestini han dado rienda suelta a la pasión. A unas horas de su duelo con Adara la pareja ha hecho la vista ciega y sin poder contenerse más han demostrado lo que sienten el uno por el otro en el baño de ‘Secret Story’.

Y es que, aunque ya los espectadores del reality de Telecinco lo veían venir desde hace tiempo, parece ser que los concursantes no han podido resistirlo más. Llevaban semanas conteniéndose y ella incluso le llegó a explicar porque no se lanzaba. «Si me das una galleta, después quiero comerme el paquete entero», le explicó al italiano.

Cristina: el beso es el límite

Luca: hold my beer 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #CrisLu25N pic.twitter.com/ybOYeGd5t5 — Alba ✨🇮🇹🍣 (@AlbaMinuchi) November 25, 2021

Un encuentro que tuvo lugar tras el final de la fiesta de los miércoles, lo que llevó a ambos protagonistas hasta el baño de la casa. Tal y como se puede apreciar en las imágenes grabadas por las cámaras de «la casa de los secretos», Cristina Porta se encuentra dirigiéndose al baño, tapada únicamente con una toalla.

En ese instante, el hermano de Gianmarco Onestini camina tras ella con el objetivo de acabar de una vez por todas con lo que estaba destinado a suceder, un beso de película. Un momento de lo más esperado que ha causado autentico revuelo en redes sociales, y no es para menos.

Eso sí, a pesar del apasionado momento, ninguno de los dos ha querido sobrepasar los limites. Tras lo sucedido, Luca se metía en la cama solo y luego llegó Cristina para colocar un osito de peluche sobre el otro, besándose también. Un desenlace de la intensa noche en el que terminaron haciendo la cucharita mientras dormían juntos en la cama.