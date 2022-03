Cristina Porta ha estallado como nunca en el plató de ‘Secret Story’. La colaboradora no ha podido más y este domingo, tras una semana de tensión con Nissy, una de las concursantes del programa, ha anunciado que tomará medidas legales contra ella.

La situación entre la colaboradora y la ex concursante se ha vuelto tan tensa, que Cristina Porta ha decidido tomar cartas en el asunto. De esta forma, este domingo, ha confesado en directo que ya ha puesto todo en manos de sus abogados.

Tras protagonizar un agrio enfrentamiento con Nissy en el plató, Cristina Porta ha anunciado que a pesar de haber hablado con la dirección del programa para frenar esta situación, el “acoso” de la ex concursante ha continuado. Por lo tanto, ha decidido tomar medidas por su cuenta.

Cristina Porta, a Nissy: «Ya te llegará una cosa de mi abogada. Basta ya del acoso en las redes sociales, yo tengo 31 años, soy muy segura y aún así me afecta» #SecretNoche8 pic.twitter.com/HdlWEv9mow — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

«Hablé con dirección para parar esto, pero continúa. Me voy a dirigir a ti, porque me lo ha dicho mi abogada y ya te llegará algo. ¡Basta ya de acoso en las redes sociales! Yo tengo 31 años y soy muy segura de mí misma y aún así me afecta», ha comenzado diciendo la colaboradora.

Seguidamente, Cristina Porta ha leído una serie de insultos que ha recibido por parte de Nissy a través de las redes sociales. «Luca es guapísimo, no sé lo que ha visto en la Porta con el montón de chicas que tiene para elegir», ha sido una de las descalificaciones que más le han dolido.

«Esto a otra chica joven le hunde. Basta ya de meterse con mujeres. Por ejemplo, mi novio no estaría jamás contigo. Y no te atacaré con el físico sino porque jamás estaría con una mujer que ataca a otra mujer. Lo estoy pasando mal. Ya está bien que se pueda permitir esto, somos la imagen de muchos», ha concluido la colaboradora.