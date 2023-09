‘El Conquistador’: ¿Quién fue la primera expulsada de la edición?

Este lunes aterrizó en La 1 de Televisión Española la aventura más extrema de la televisión. El Conquistador, el exitoso concurso que arrasó en el canal Euskal Telebista, emitió su estreno, tras posicionarse como una de las grandes apuestas de la cadena pública para esta temporada.

El primer episodio de El Conquistador terminó con el nombre de la primera expulsada de la edición. Una edición que comenzó este lunes con un total de 33 personas, sin embargo solo una podrá ganar los 100.000 euros, y Pepa ya no podrá hacerse con la victoria.

Pepa pertenecía al equipo Cocorote, calificados como «el peor equipo» por Julián Iantzi al finalizar la primera prueba. De hecho, la concursante fue uno de los motivos principales por los que perdieron la prueba, debido a que no fue capaz de escalar la red de 30 metros.

Ya tenemos primera expulsada de El Conquistador. Adiós Pepa💪 #ElConquistadorRTVE ¿Qué os ha parecido su paso por la aventura? pic.twitter.com/S2f8hVRjiN — La 1 (@La1_tve) September 11, 2023

Pepa fue nominada por su propio equipo, por lo tanto, se tuvo que enfrentar a la temida prueba de eliminación contra Loren y Guyo. Los tres concursantes tenían que encontrar un banderín dentro de una oscura cueva llena de murciélagos y colgarla sobre un acantilado, al que deberían subir escalando una escalera de cuerda.

La concursante fue la última en conseguir el banderín, al no ser capaz de escalar el acantilado. «No puedo, no puedo», repetía completamente desesperada al llegar a la cuerda y ver la dificultad de la prueba. De esta forma, finalmente se rindió y no escaló.

Antes de abandonar el concurso, Pepa hizo balance de su paso por El Conquistador: «Me gusta este ambiente, pero no relacionarme con las personas. Hay mucha falsedad entre las chicas y se hacen muchos grupos», señaló. No obstante, aseguró «irse contenta, no triste».