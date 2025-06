Hace 8 meses, el mundo entero se paralizó al revelarse una de las tragedias más inesperadas del 2024. Liam Payne, conocido cantante que revolucionó la industria musical como miembro de One Direction, falleció tras una caída a una altura tres pisos. Una terrible pérdida que conmocionó a todos, incluso a los que no llegaron a seguir sus pasos profesionales tan fielmente como sus fans. Y es que, a sus 31 años, el británico dejaba atrás una carrera absolutamente brillante y un hijo de 8 años. Una triste noticia que acaparó los titulares de los principales medios de comunicación a nivel global durante semanas. Pues, la manera en la que sucedieron los hechos no dejó indiferente. Nadie podía comprender lo sucedido.

Durante años, los fans de la mítica banda británica han ansiado el regreso del grupo. Pues, cada uno de sus miembros ha ido labrándose su carrera profesional por separado. Pero, lo que jamás imaginaron fue que esta reunión sucedería por el peor motivo de todos: el fallecimiento de Liam Payne. Ahora, a pocos meses de cumplir el año de esta tragedia, la plataforma de Netflix ha sorprendido al comunicar que, muy pronto, verá la luz el último proyecto profesional del cantante. Un reality musical que ha sido presentado bajo el título de Buildin the Band y donde se podrá ver al artista como miembro del jurado.

Como es bien sabido por todos, One Direction es una banda que nació de un programa de televisión. En el año 2010, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne se presentaron a Factor X, sin conocerse de nada y de manera individual, para mostrar su talento musical. Sin embargo, la buena sintonía de sus voces llamó la atención del jurado, que les propuso formar una banda. El resto es historia.

Así pues, parece ser que Liam Payne quiso embarcarse en un show televisivo que se asemeja mucho a sus orígenes en la música. «Los talentosos cantantes luchan por la oportunidad de formar el próximo gran grupo musical a ciegas, sin hacer caso de las apariencias», informa Netflix en la presentación del programa.

Asimismo, se ha informado que Payne se unió al talent musical como miembro del jurado y lo hizo acompañando a figuras como Aj McLean (de los

Backstreet Boys), Kelly Rowland (de Destiny’s Child) y Nicole Scherzinger (de Pussycat Dolls). Unas grabaciones que, teniendo en cuenta lo sucedido, fueron realizadas antes de ese fatídico 16 de octubre del 2024.

La plataforma de pago ha querido puntualizar que, antes de anunciar nada, se pusieron en contacto con la familia del intérprete de Strip That Down. Al parecer, los seres queridos de Liam Payne han revisado el programa y han dado luz verde a su emisión. Pues, uno de los objetivos del artista siempre fue apoyar a los nuevos talentos. Por ello, no han dudado en seguir honrando su memoria.

¿Cuándo se emitirá el proyecto de Liam Payne en Netflix?

Según se ha informado, el próximo 9 de julio se pondrán a disposición de los suscriptores los primeros 4 episodios del programa. A partir de entonces, cada miércoles, la plataforma irá subiendo una nueva entrega. Todo ello hasta completar las 10 emisiones.

Un trabajo absolutamente inesperado que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de los fans del cantante. Y es que, tal y como han comentado en redes sociales, Buildin the Band es la última muestra de amor que les dejó Liam Payne. Un proyecto que, de cierta manera, rememora lo que sintió él y sus compañeros antes dar vida a One Direction.