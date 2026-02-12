Una comensal de ‘First Dates’ se niega a tener citas con hombres catalanes: «Como me oigan»

El pasado miércoles, 11 de febrero, los espectadores de First Dates fueron testigos de una nueva entrega del popular show de citas a ciegas. Tras casi diez años de andadura por televisión, han sido muchos los solteros que han apostado por encontrar el amor de la mano del equipo de Cuatro. Algunos lo han conseguido, otros, por el contrario, se llevan el recuerdo. Por ello, participantes como Carmen, de 72 años, quisieron probar suerte. Y es que, nunca es tarde para encontrar el amor. Eso sí, en el caso de esta soltera, ella perdió al amor de su vida hace 15 años. Desde entonces, ningún hombre ha logrado conquistarla.

Ella, por su parte, tampoco ha logrado conectar con nadie. Además, la experiencia de la vida le ha llevado a rechazar a los hombres procedentes de Barcelona. «Como me oigan los catalanes…», comentó. Ella es originaria de Barcelona, pero pidió que su cita fuese de Madrid debido a que le atraen más. «En Barcelona yo voy caminando, y viene un señor, yo lo miro y cuando te miran, se giran todos. Sin embargo, en Madrid me ven, y si yo también los veo a ellos, interactúan. Como somos muy secos, la verdad, no te voy a mentir… Yo he pensado que si conociera a alguien de Madrid, me gustaría mucho porque tienen otro carácter. Siendo yo de Barcelona», explicó.

Carmen, soltera de ‘First Dates’, se sincera sobre la edad de su cita: «No me lo he creído…»

Lejos de quedar aquí, Carmen solicitó una cita que tuviese clase y cierto nivel social. Pues, ella es socia de un club privado, al que acuden muchas celebridades, y le gusta todo lo glamuroso. Por ello, su futura pareja debería cumplir sus expectativas. Además, debería parecerse un poco a su marido, algo que consideraba muy complicado. Teniendo esto en cuenta, la organización le preparó una cita con Alberto.

El soltero, de 78 años, es un argentino afincado en Granada. Eso sí, es pensionista. «Estoy más alta yo de nivel», comentó ella. La primera toma de contacto entre ambos participantes no fue la mejor. Pues, aunque él quedó encantado con la catalana, ella no se mostró muy feliz con él. Puesto que sus modales y porte no consiguieron conquistarla.

A pesar de ello, los participantes estuvieron de acuerdo en conocerse mejor. Tras trasladarse a su mesa en el restaurante de First Dates, los solteros hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Alberto estaba encantado con ella. Pero fue la catalana la que quiso saber su edad. «No me lo he creído, porque no tiene ni una arruguita», opinó ella en uno de los totales. Eso sí, Carmen admitió que su cita tenía modales y un buen físico, a pesar de sus casi 80 años. «Pero no es mi perfil de persona», señaló.

La decisión final de ‘First Dates’

Carmen le explicó que le encantaría encontrar a un hombre como lo fue en vida su marido. «Como he tenido lo que he tenido, me gustaría tener lo mismo con otra persona porque él ya no está. Estoy muy obsesionada con la persona que he tenido», le dijo. Ante ello, Alberto fue claro con el equipo de Cuatro. «Ella espera encontrar algo que ya perdió y eso no lo volverá a encontrar», dijo.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, Alberto confesó que le encantaría seguir conociendo a la catalana en una segunda cita. Pues, a pesar de que ella le rechazó un baile, él tenía esperanzas de conquistarla. Sin embargo, la participante fue honesta. «No es el momento de tener otra cita amorosa con él», sentenció.