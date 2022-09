El pasado martes 6 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo David Galván, asesor fiscal, ha visitado el programa de Telecinco para lanzar una advertencia. Y es que un colaborador tenía una importante deuda con Hacienda. Y esa era Carmen Borrego.

Según Galván, todo vendría por la empresa que María Teresa Campos dejó a su hija menor, que tendría unos 620.000 euros de deuda que, sumando intereses, superarían los 660.000 euros. Lejos de que todo quede ahí, el asesor fiscal aseguró que no se presentan cuentas desde 2017, y que es Carmen Borrego la que aparece como apoderada, desde 2004.

“Yo no he sido apoderada de esa sociedad jamás”, empezó diciendo Carmen Borrego en el plató de Sálvame. “Alguien me ha tenido que poner sin yo saberlo, jamás he ido al notario para ser apoderada”, añadió. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Mi madre tuvo un problema con Hacienda, pero como lo han tenido muchos”.

Un colaborador tiene una deuda de 660.599,31 euros y el asesor fiscal, David Galván apunta que el afectado es totalmente consciente del dinero que debe #yoveosálvame https://t.co/o1WboxFZMj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2022

Carmen Borrego no dudó en insistir a la hora de negar la información que se estaba dando en el programa en el que colabora: “Esa empresa se forma hace muchos años, y estamos dentro Terelu y yo”. Además, aseguró que: “al cabo de los años se hace ampliación de capital para dejarme a mí fuera. De hecho, fui yo a firmar”.

Por si fuera poco Carmen Borrego, visiblemente nerviosa, terminó por estallar contra el equipo: “A mí está a punto de darme un infarto. Y a mi madre, si lo está viendo, más aún. Estas cosas hay que hacerlas bien”. El asesor fiscal que se encontraba en plató recomendó a la tertuliana que acudiera a Hacienda para poner todo en orden.

Algo que provocó que Carmen Borrego abandonase el plató para poder conocer todos los detalles sobre esta supuesta deuda. Al parecer, lo que podría haber ocurrido es que la venta de la casa de María Teresa Campos podría no haberse hecho de manera correcta, lo que quedaría una deuda a nombre de la familia. Sea como sea, ¡esperemos que pueda solucionarlo lo antes posible!