Carmen Borrego, sobre las críticas tras su exclusiva: «Lo que vende es que parezca que…»

No es ningún secreto que Carmen Borrego se ha convertido, inevitablemente, en protagonista de la actualidad. Y todo por la exclusiva que ha concedido a los compañeros de la revista Lecturas, en la que ha aprovechado para compartir su opinión sobre su sobrina Alejandra Rubio. Pero no todo quedó ahí, ya que también se sentó en el plató de De Viernes, donde no solamente se pronunció sobre las críticas recibidas, sino que también Terelu Campos se vio obligada a pararle los pies por un comentario que tuvo sobre su hija. El pasado lunes 14 de julio, durante su paso por el programa Vamos a ver, Carmen Borrego quiso hablar sin tapujos sobre lo sucedido en los últimos días. Entre otras cuestiones, la colaboradora del programa de Telecinco ha desvelado que no ha dicho «nada malo», haciendo hincapié en que, «igual que no lo hago aquí, tampoco lo hago en una revista».

«Por mucho que se diga y no se pare de decir que hay problemas en la familia, yo no tengo ningún problema con mi hermana ni ella conmigo. Los sobrinos que se apañen como quieran, y me gustaría hoy dejar claras bastantes cosas», expresó la hija de María Teresa Campos. Por si fuera poco, ha querido ir más allá: «Igual que otras veces he sentido ansiedad, sabía que lo que había dicho de Alejandra no era malo. Ni a Terelu ni a Alejandra le hace ninguna gracia cada vez que yo hablo en un plató o hago una exclusiva». Acto seguido, añadió: «Cuando mi sobrina o mi hermana hablan de mi, yo lo entiendo porque es su trabajo, es la realidad. Yo hago una entrevista de dos horas y media donde hablo de todo, y la revista publica lo que vende, y yo lo entiendo. Lo que vende es que parezca que hay conflicto entre tía y sobrina».

Carmen Borrego se defiende en ‘Vamos a ver’: «No he dicho nada malo, el titular es lo que pienso»

La tía de Alejandra Rubio quiso aprovechar su participación en el programa presentado por Joaquín Prat para aclarar varios asuntos: «Lo que está claro es que no he dicho nada malo, y el titular que digo, lo pienso y lo hago porque me pongo yo de ejemplo. Cuando me fui con el padre de mis hijos, cuando tuve mi primer hijo… quería vivir mi vida y empezar mi historia de amor».

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Terelu Campos fue más allá: «No sé cómo sois vosotros en familia, pero parece ser que la familia Campos tiene que ser una piña y nos peleamos igual que todas las familias. Yo repito que en la entrevista he respondido a todo lo que se me preguntó y he hablado de todos».

Y añadió: «Mi hermana se ha sentado en un plató para hacer una entrevista sobre mi hijo y me lo preguntó a mí, le dije que sin problema». Acto seguido, fue más allá: «Yo sí he hablado de esa entrevista de mi hermana en la que creo que la única intención que tuvo ella fue ayudarme en un momento muy difícil».

«Y vuelvo a decir que es normal que se me pregunte por mi hijo, pero volver atrás para hablar del conflicto que tuvimos cuando ahora creo que tenemos una relación mejor que nunca de la que soy absolutamente feliz», expresó la colaboradora de Vamos a ver, con la intención de zanjar este asunto de una vez por todas.