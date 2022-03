El hijo de Carmen Borrego va a contraer matrimonio y el plató de ‘Sálvame’ se ha revolucionado ante la posible venta de la exclusiva por parte de su madre. La hermana de Terelu Campos se ha enfrentado a las críticas del resto de colaboradores, aunque ella no ha parado de repetir que, sin el consentimiento de su hijo, no hará nada.

«No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta», garantizó la tía de Alejandra Rubio. «Claro que hay ofertas, no por ser hijo de Carmen Borrego, es que es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa y tiene interés. Cuando me lo cuentan llamo a mi hijo. Si hay una exclusiva del hijo de Carmen Borrego, será del hijo de Carmen Borrego. No voy a dar ninguna exclusiva sin él, ni voy a posar», sentenció.

No obstante, Carmen ha confesado que Belén Esteban había sido invitada a la boda y, rápidamente, Rafa Mora ha querido hacerle una pregunta a la periodista que se encuentra en ‘La casa de los secretos’, quien conectaba en directo con el plató de ‘Sálvame’: «¿Pero a ti te parece normal que te inviten a una boda en la que no sabe ni si el novio quiere casarse?». Ha sido justo tras la pregunta cuando Borrego no ha podido más y no ha dudado en «mandar a la mierda» a Rafa. Seguidamente se acercó a la mesa del extronista y le dio un fuerte golpe en ella para después decirle: «Con la boda de mi hijo no juegas, no te voy a pasar ni media”.

«Lo que quería decir es que a lo mejor no sabe si quiere hacer una exclusiva, claro que va a querer casarse. Es que obligar a tu hijo a que se case públicamente tampoco está bien», aclaró Rafa Mora entre risas. «Es que tú nunca te explicas bien, solo sabes hacer daño, estás aquí para hacer el mal», le contestó Carmen Borrego.