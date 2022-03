Carmen Borrego acudía el pasado viernes 4 de marzo a ‘Viernes Deluxe’ como invitada especial y se sometió al polígrafo sometiendo así a risas al público, ya que hubo varias preguntas comprometidas. Conchita quiso optar por descubrir el lado más íntimo de la hija de María Teresa Campos y las respuestas de la colaboradora han dejado boquiabiertos a más de uno.

En una publicación reciente de Omar Suárez contaba que cuando llegaba a casa de trabajar de madrugada, lo primero que hacía era cocinar un cocido. No obstante, esto no es todo, además ha confesado que colecciona un objeto que al público le ha parecido gracioso. La tía de Alejandra Rubio ha relatado si afición: coleccionar ollas exprés. Sin duda alguna, el público no se esperaba esta anécdota.

¿Es cierto que eres adicta a la olla exprés y cuando llegas a casa todavía con el bolso al hombro haces un caldo?

Carmen Borrego: Sí.

¡¡¡VERDAD!!!#poliborrego — Deluxe (@DeluxeSabado) March 4, 2022

«Me gustan las clásicas. Siempre me llevo una olla cuando viajo y voy a un apartamento», dijo riéndose al ver cómo reaccionaba Jorge Javier Vázquez. Ella misma se considera adicta a este artículo de cocina y no puede faltar por nada del mundo en su cocina. «¿Es cierto que eres adicta a la olla exprés y cuando llegas a casa, aún con el bolso al hombro, haces un caldo?», le preguntó el presentador que quería saber más acerca de este hobby.

«Siempre que voy a una tienda de menaje del hogar, me paro donde las ollas. Si llego a casa y no me duermo y al día siguiente tengo una comida, pues me pongo a hacerlo», relató la hermana de Terelu Campos a la pregunta. Sin embargo, no solo esta pregunta causó una respuesta por parte de la colaboradora que sorprendiese a los espectadores.

Y es que también admitió que pensó estar muerta tras una noche de excesos: «Llegué a casa un día perjudicada, me acosté con la tele puesta, y cuando me desperté estaban poniendo la misa del domingo, diciendo ‘Dios te salve María’, y pensé que estaba muerta». Así, el polígrafo de Carmen Borrego se ha convertido en uno de los más cómicos de la historia del programa.