El pasado jueves 6 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva gala de GH DÚO 3 presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo hubo un tenso rifirrafe entre Manuel Cortés y Miguel Frigenti. Algo que se trasladó al plató del reality, al estar sus defensores presentes. Intentaron sacar las garras por ellos de tal forma que el presentador se vio en la obligación de intervenir para que la cosa no fuese a más. Todo comenzó cuando, tras presenciar el enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Manuel Cortés, Carlos Sobera tomó la decisión de dar paso a Alma Bollo, hermana del artista. Como es de esperar, la joven no tardó en defenderle de las constantes acusaciones vertidas por el periodista. Lejos de que todo quede ahí, el novio de Miguel Frigenti no quiso quedarse de brazos cruzados, ni mucho menos. Él también quiso aprovechar su turno de palabra.

Así pues, Nua trató de tumbar el discurso de la hermana de Manuel Cortés. Esto hizo posible que entre los dos comenzase un tira y afloja en cuanto a intervenciones, llegando a pisarse el uno al otro. Hasta tal punto que empezaba a ser casi imposible entender lo que decían. Motivo por el cual Carlos Sobera dio el paso de intervenir, para evitar que la cosa se complicase por momentos: «¡De uno en uno, por favor!», exclamó, una y otra vez, el presentador de GH DÚO 3. A pesar de los esfuerzos, ni Alma Bollo ni Nua siguieron al pie de la letra sus peticiones. De hecho, los defensores de Manuel Cortés y Miguel Frigenti seguían sin respetar los turnos de palabra, llegando a provocar entre aplausos y abucheos en el público presente en plató. Dadas las circunstancias, el también presentador de First Dates volvió a pronunciarse, mostrándose más contundente.

«De uno en uno, que si no la gente cambia de cadena, y eso me viene muy mal. ¡Jugáis con mi trabajo!», exclamó, sin titubear. Un toque de atención que provocó cierto silencio en el plató, ya que Carlos Sobera había dejado latente su temor de que, por ese ruido que estaban generando ambos defensores, los espectadores pudiesen cambiar de canal.

Poco después, el presentador de GH DÚO 3 pidió a los colaboradores y defensores del reality que, por favor, siguieran al pie de la letra todas y cada una de las directrices que iba dando: «Si no, en casa no pueden entender lo que decís». De esta forma, acabó dando por zanjado este asunto para, posteriormente, continuar presentando la gala.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘GH DÚO 3’ ayer, jueves 6 de febrero?

Como suele ocurrir cada jueves, los espectadores pudieron ser testigos de una nueva expulsión. De esta forma, debemos recordar que los tres concursantes que estaban en el punto de mira eran Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Dani Santos. El primero de la noche en salvarse fue el colaborador de televisión.

Por lo tanto, la cuestión estaba entre la argentina y el ex concursante de Gran Hermano. Finalmente, Carlos Sobera hizo pública la decisión de la audiencia de GH DÚO 3, confirmando que quien debía abandonar la casa de Guadalix de la Sierra era Dani Santos. ¡Ya queda menos para disfrutar de la Gran Final de esta edición!