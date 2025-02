La pasada noche del 6 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala de GH DÚO 3. El popular reality regresó al prime time con el objetivo de contarle al público todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante los últimos días. Numerosas novedades donde, entre otros aspectos, también se sabría el nombre de la celebridad que volvería al formato como repescado de la edición y el nombre del concursante expulsado de la semana. Un programa donde las emociones no faltaron en ningún momento y cuyo veredicto de la audiencia sorprendió a todos.

A lo largo de la semana, la lista de nominados se ha ido reduciendo según el porcentaje de votación del público. De esta manera, Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Dani Santos fueron los tres candidatos nominados que quedaban por elegir. Una lucha por la permanencia en el formato que provocaría un antes y un después en la edición. Pues, a partir de ahora, se acabarían los equipos y el concurso continuaría de manera individual para cada participante. Así pues, y sin ánimos de alargar mucho el momento, los tres nominados se dirigieron hasta la sala de expulsión para conocer la decisión de la audiencia.

Durante su conversación con Carlos Sobera, ambos manifestaron su deseo de querer continuar en el concurso. Tras ello, el comunicador vasco reveló cuál había sido la decisión del público. De esta manera, Miguel Frigenti se convirtió en el primer salvado de la noche. Por lo tanto, todo se disputaba entre Dani Santos y Romina Malaspina.

La gala fue continuando y la revelación del nombre del expulsado quedaba en el aire. Pero, en un momento dado, Sobera mostró cómo iban los porcentajes ciegos de la votación: 58% para uno y un 42% para el otro. Unas cifras con las que se pudo apreciar que no había mucha diferencia, pero los espectadores lo tenían claro.

Así pues, y con el objetivo de revelar una de las grandes incógnitas de la noche, el presentador comunicó que la audiencia había decidido que el expulsado fuese Dani Santos. El veterano en los formatos de Gran Hermano fue testigo de cómo su paso por el concurso había llegado a su final. Una decisión que el expulsado se ha tomado con mucha serenidad.

Dani Santos, expulsado de ‘GH DÚO 3’

«Espero que lo disfrutes, aprovéchalo muchísimo. Dile a todo el grupo que los quiero mucho, que no estén tristes», le dijo a la argentina. Asimismo, antes de irse, le dio un regalo para que se lo diese a María ‘La Jerezana’, su gran amiga. «Voy a dar todo de mí para hacerlo lo mejor posible y para retractar estas cosas malas que hice», señalaba Romina.

Respecto a su expulsión de GH DÚO 3, Dani Santos se sinceró. «Un poco triste. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho, me lo he pasado genial. Volver aquí es un regalo, lo he disfrutado. Seguro que vais a hacer un Gran Hermano Senior o algo así y volveré», declaraba entre risas.

«Te soy sincero, yo percibía desde el principio estas cosas, como que Dani mucho apoyo no tienes que tener. A raíz de lo del jueves pasado, entiendo que se han juntado dos bandos muy fuertes y que han ido a por mí. Sé perder también, así que fenomenal», concluyó.