‘GH DÚO 3’ sufre un inesperado abandono en plena repesca: los motivos

GH DÚO 3 regresó, una noche más, al prime time de Telecinco. El popular reality continúa su andadura por la parrilla televisiva y, por lo que parece, lo está haciendo con datos completamente arrolladores. Así pues, y después de un mes de concurso, la organización del formato ha organizado su ansiada repesca. Una segunda oportunidad para todos los que han sido expulsados por la audiencia, donde pueden volver a ser concursantes de pleno derecho en el caso de ganar. Una experiencia por la que Jeimy Báez ya ha sido eliminada, por lo que todo quedaría entre Manuel Cortés, Álex Ghita y Vanessa.

El programa comenzaba con el objetivo de revelar el nombre de los dos participantes que regresarían a la casa como posibles repescados. Pero, sin previo aviso, uno de los candidatos dio un paso al frente y confesó que no quería vivir esta segunda oportunidad. ¿Quién rechazó la oferta? Vanessa. La gallega, a pesar de hacer campaña en redes sociales para ganar la repesca, ha decidido que no quiere volver al reality. Al parecer, y según ha explicado, los celos sacan su peor lado y no quiere volver a pasar sus días con un malestar emocional. Pues, su marido, Javier, está fuera del concurso por decisión propia.

El equipo de psicólogos del programa y el propio Súper intentaron hacer recapacitar a la gallega, pero no hubo manera. «En este momento, Vanessa está en una sala acompañada por el equipo del programa. Está muy nerviosa, está llorando y dice que se niega a participar en la repesca», comunicó Ion Aramendi.

Al parecer, el hecho de que Daniela, su ex compañera de edición en Gran Hermano, haya decidido sentarse junto a su marido en el plató, no le ha sentado nada bien. De esta manera, tras ser atendida por el equipo, Vanessa habló con el presentador del programa sobre su decisión.

«Me apetecía entrar en la repesca, llevaba muchos años queriendo vivir GH, y me siento afortunada de estar aquí. Y pido disculpas, pero soy humana, ya está. Pero yo, el mayor sueño de mi vida, es estar aquí con vosotros», comenzó explicando. Sin embargo, a pesar de sus deseos, ha afirmado que no quiere regresar a GH DÚO 3.

Vanessa se sincera: «Una persona cuando tiene un problema de celos, no los controla»

«Creo que ahora mismo no es el momento de ser yo realmente. Me voy a estar comiendo la cabeza demasiado, entonces creo que no. Simplemente es una razón. Pido perdón si le molesta a alguien, pero primero creo que tengo que aclararme yo principalmente, que soy la que tengo mis conflictos interiores. Es complicado luchar contra cosas que no son como es un problema de celos», señaló.

Vanessa es consciente de que tiene un problema serio de celos, por lo que ha querido hablar de ello. «Me ha preguntado el Súper, el equipo de psicólogos, y no me apetecía sacar esto por nada del mundo. La cabeza me ha petado. Me he puesto muy nerviosa, me están temblando las piernas aún. Es un tema que no me apetecía que hubiera salido», agregó.

«Si hubiera querido hablar de esto lo hubiese sacado antes en algún programa», ha dicho. «Una persona cuando tiene un problema de celos, no los controla, entonces me he venido un poco abajo aquí, me ha podido… He tenido una discusión con Javi grande porque es un tema que sacó y solo me pertenece a mí», concluyó.