«¿Quieres tocármelo?»: Carlos Sobera, en shock ante la inesperada pregunta de una soltera en ‘First Dates’

El restaurante de First Dates no descansa y sigue recibiendo a nuevos solteros cada noche en busca de pareja, aunque en mucho casos las citas no salen como esperan. En la edición del martes Carlos Sobera aceptó una propuesta inesperada de Naydelín, una de las comensales que no quiso perder la oportunidad de presumir de uno de los atributos de su cuerpo.

De origen venezolano, la joven aseguró en su presentación que es una persona muy femenina a la que «le gusta ser coqueta, arreglarse, salir con sus amigos a bailar». Además de su belleza, algo de lo que más llamó la atención en su llegada fue su cabello, con el que el presentador y Matías, el camarero, se quedaron prendados.

«Mi cabello forma parte de mi identidad. Los que me conocen me dicen Pocajontas. Me lo corto muy poco, creo que es mi look definitivo», dijo nada más llegar. En su llegada los dos destacaron lo largo que era, siendo el argentino el primero en decir algo sobre él: «Mira que pelo, Carlitos».

El vasco, sorprendido, no se cortó en preguntar si era una «peluca», pero ella se apresuró a dejarlo claro: «Es mío, es natural. ¿Quires tocármelo?». El presentador de First Dates no perdió la oportunidad y aceptó la invitación: «Sí, estas oportunidades no se pueden desaprovechar. ¡Qué barbaridad!».

Tras este divertido momento, el programa continuó con su mecánica habitual y llegaba el momento de dar la bienvenida a Gianluca, el joven que tendría la cita con Naydelín, que fue todo un acierto. «Sí, me gusta. Es alto como a mí me gustan. Para mí eso es como 20 puntos», aseguró la joven, una buena primera impresión que fue mutua.

El italiano termino que ganarse a su cita explicándole que vino a España solo a pasar la Nochevieja y que decidió quedarse en nuestro país, por lo que sigue en proceso de aprender español. Le desveló que nuestro idioma lo está aprendiendo solo al charlar con gente, sin ayuda de profesores o cursos.

El tonteo continuó durante toda la cita, que fue sobre ruedas especialmente cuando el italiano confesó que, aunque no sabe bailar, era batería de un grupo cuando vivía en Italia. Ese dato terminó de encantar a Naydelín, que quiso verle en acción tocando el instrumento.

A la hora de la verdad los dos tuvieron muy claro que tras su primer encuentro en First Dates quieren tener una segunda cita y conocerse un poco más. Esta vez los expertos en el amor del programa parecen haber acertado de pleno.