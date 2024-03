Candela Peña: la actriz de ‘El caso Asunta’ sorprende con un impactante desnudo en Instagram

La actriz Candela Peña ha vuelto a ser noticia, pero en esta ocasión ha sido por algo completamente ajeno a su carrera profesional. En redes sociales la artista suele presumir de su maravilloso físico a sus 50 años. Un cuerpo muy trabajado donde deja claro que le gusta cuidarse todo lo que puede para sentirse bien física y mentalmente.

Sin embargo, en el mundo de las redes sociales es imposible caerle bien a todo el mundo. Su perfil de persona pública la convierten en carne de cañón para muchos haters, quienes no dudan en criticarla duramente. Por ello, y haciendo oídos sordos a las críticas dañinas, la actriz tiene siempre un lema. «A quien no le guste, que no mire», reza en una de sus publicaciones.

Ahora, Candela Peña ha vuelto ha reivindicar que es una mujer libre y sin ataduras. De esta manera, ha publicado una nueva instantánea en su cuenta oficial de Instagram donde luce cuerpazo. «Falla, dos noches seguidas sold out, 1.200 gaditanos cada noche… agotaita, baño y a la cama… y a quien no le guste q no mire, q ahora vendremos, con el : que necesidad?, cierto, ninguna, es VOLUNTAD», escribió junto a la imagen.

Con esta nueva publicación la actriz deja claro lo evidente: le gusta cuidar su físico. De hecho, durante las pasadas navidades, no tuvo reparos en comentar que lo estaba pasando un poco mal con tantas comidas. «Asustada me tienen de tanta quedada para hacer ingestas. No habrá días al año para verse. Pues no, tiene que ser ahora que llevo a dieta desde mayo. Agobiada viva estoy», escribió.

Una naturalidad y sencillez que enamora a sus más de 340.000 seguidores en dicha red social. Un medio donde también refleja que no solo se encuentra en un gran momento a nivel personal, sino que en lo profesional no le puede ir mejor. Pues, en tan solo unos días saldrá a la luz uno de los trabajos más importante de su carrera.

El Caso Asunta, la nueva producción de Candela Peña

Tal y como se ha comunicado de manera oficial, el próximo 26 de abril los suscriptores de Netflix tendrán la oportunidad de ver El Caso Asunta. La producción narra la historia del asesinato de Asunta Basterra, niña de doce años, a manos de Porto y Alfonso Basterra, sus padres adoptivos.

Dando vida a Rosario Porto en la pequeña pantalla, Candela Peña ha dejado claro que viene pisando fuerte con esta producción. Un trabajo que, por lo que se ha podido ver, llega de la mano de un elenco de actores de infarto. Pues, junto a Peña también han trabajado actores de la talla de Tristán Ulloa, en el papel de Basterra, María León, Javier Gutiérrez, Alicia Borrachero, Iris Whu, Carlos Blanco y Francesc Orella.