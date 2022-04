Este viernes ha visto la luz ‘Familia’, el nuevo disco de Camila Cabello. Se trata de uno de los álbumes más esperados del año, así como uno de los proyectos más especiales de la artista hasta la fecha.

‘Familia’ es un proyecto con el que la artista estadounidense ha vuelto a sus orígenes, y ha querido hacer un homenaje a sus raíces mexicanas y cubanas. Dos culturas por las que siempre ha sentido una profunda admiración, respeto y cercanía, pues gracias a sus padres, siempre se ha sentido muy vinculada a sus raíces latinas.

«El fuerte lazo que tengo con mis culturas mexicana y cubana me hace sentir que tengo un hogar y eso me inspira. Mientras más maduro más quiero estar en esos lugares rodeada de mi gente y aprender más sobre las culturas que están presentes en mí», expresó la artista antes del lanzamiento del disco.

De hecho, Camila Cabello creció escuchando música en castellano. Alejandro Sanz es su artista favorito, así como actualmente admira a artistas españoles como Rosalía. Por ello, sentía que tenía que realizar un proyecto con el que acercarse aún más a sus orígenes. Una decisión que tomó tras escuchar el ‘Tiny Desk’ de C Tangana, como ella misma explicó.

El nuevo disco de la artista, fue presentado unas horas antes a través de Tik Tok con un concierto titulado ‘Familia: Welcome to the Family’ que ofrecía una experiencia inmersiva a los fans de Camilla Cabello. Los fans accedían a un mundo virtual para cada canción, con una gran coreografía y una escenografía y un vestuario cuidados hasta el más mínimo detalle.

Por otro lado, a través de las 12 canciones incluidas en ‘Familia’, Camila Cabello explora diferentes géneros musicales. Géneros que siempre le han acompañado, y que ahora ha querido hacer propios. Un disco que suena a español, a salsa, a ritmos caribeños y que cuenta con cuatro colaboraciones con artistas de la talla de: Ed Sheeran, María Becerra, Yotuel y Willow, la hija cantante de Will Smith.

Por otra parte, los fans de la artista se han llevado una gran sorpresa, al encontrarse unas emotivas palabras para Shawn Mendes en los agradecimientos del álbum. Cabe recordar que los artistas terminaron su relación a finales del 2021, pero el cariño sigue presente.

«Gracias Shawn, por tantas cosas. por verme, por escucharme, nunca juzgarme y por amarme tanto. Ver las amistades que creaste a través de tu música y ser testigo de la alegría y sanación que experimentaste creaste Wonder, me hizo sentir que tal vez yo podría experimentar eso también. Gracias por creencia sin fin en mi, por tu apoyo y por cambiar mi vida en muchas formas. Te quiero mucho”, se puede leer en los agradecimientos de ‘Familia’.