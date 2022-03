Camila Cabello sigue ultimando los detalles de su esperado álbum de estudio, ‘Familia’, un disco que llegará el próximo 8 de abril y del que cada vez se conocen más datos. De hecho, esta misma semana la artista ha revelado el motivo del nombre del álbum.

La artista estadounidense, con raíces cubanas y mexicanas, se ha convertido en la portada del próximo número de ‘ELLE’ México, y durante su entrevista con Alan Gobe para la prestigiosa revista, ha destacado la importancia del público latino, pues gracias a ellos ha llegado tan alto.

“Soy una inmigrante que llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años, crecí con un papá mexicano y una mamá cubana, lo que me hizo sentir en medio. El fuerte lazo que tengo con mis culturas mexicana y cubana me hace sentir que tengo un hogar y eso me inspira. Mientras más maduro más quiero estar en esos lugares rodeada de mi gente y aprender más sobre las culturas que están presentes en mí”, explica la artista durante la entrevista.

Una entrevista en la que Camila también ha desvelado que C. Tangana ha inspirado el título de su disco. A la pregunta de por qué se llama ‘Familia’, la artista ha contado que le inspiró mucho el Tiny Desk del artista madrileño, publicado en abril de 2021.

«Recuerdo estar viendo el Tiny Desk de C. Tangana donde hay una mesa con gente alrededor, como una cena festiva, y me dije a mí misma: ‘Eso es lo que quiero en mi vida’. En esa época me nació cocinar e invitar a gente a mi casa, empecé a ser una persona más sociable, porque antes era muy introvertida. Quería que esa etapa de mi vida fuera de grandes amistades, de ser cercana con las personas con las que estoy haciendo el álbum. Esa fue una razón para el nombre, y por otro lado, mi familia de sangre que es una gran parte de quien soy», explica Camila Cabello.