Camila Cabello presentará su nuevo álbum de estudio a través de TikTok. ‘Familia’ verá la luz en esta red social el próximo 8 de abril en un evento muy especial para sus seguidores.

Esta no es la primera vez que los artistas publican sus canciones en la plataforma de videos cortos. Coldplay o Ed Sheeran ya han mostrado sus nuevos trabajos en esta aplicación, compartiendo en primicia el contenido de sus inéditas canciones. El próximo estreno será el 18 de marzo con el estreno de ‘Motomami’, el reciente álbum de estudio de Rosalía.

I filmed a concert w all new songs from my upcoming album FAMILIA and it’s out April 7 on @tiktok_us and IM SO EXCITED FOR U IT SEE IT 💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼 https://t.co/PROFDflNyU pic.twitter.com/QpsHBfizNo

— camila (@Camila_Cabello) March 14, 2022