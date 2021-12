La Navidad ha llegado a la Casa Blanca y Camila Cabello ha sido una de las protagonistas este año. Junto a ella se han unido artistas de la talla de Andrea Bocelli, Jonas Brothers, Norah Jones y Billy Porte, quienes brillaron con luz propia con sus respectivas actuaciones para dar la bienvenida a la Navidad por todo lo alto.

Sin embargo, una de las artistas que acaparó todas las miradas fue la intérprete de ‘Havana’, quien se ha presentado con un look elegante y vibrante de color rojo pasión para representar el color inconfundible de la Navidad. Portando un conjunto de blusa con hombreras, un pantalón recto y unos guantes de cuero del mismo color, la artista arrasó.

such an incredible honor to perform again at the white house. wishing you all a wonderful holiday with your loved ones 🥰 @potus @flotus @pbs

pic.twitter.com/AviZ3oyVZ9 — camila (@Camila_Cabello) December 22, 2021

Transmitido el pasado martes 21 de diciembre por PBS, Camila formó parte del ‘In Performance at The White House: Spirit of the Season’ interpretando una cover de ‘I’ll Be Home For Christmas’ de Michael Bublé. Una actuación espectacular donde también rindió homenaje a sus raíces mexicanas llevando con ella a un grupo de mariachis que se convirtieron en la guinda perfecta del pastel.

Una bonita forma de expresar el orgullo que siente por sus orígenes latinos, ya sea por parte de su padre (mexicana), como por la de su madre (cubana). De esta manera, la estadounidense ha querido homenajear a la población latina tanto la que reside en EE.UU como la que no. Eso sí, no ha sido la primera vez que Camila Cabello canta en la Casa Blanca.

Recordemos que su primera aparición fue cuando formaba parte del grupo musical Fifth Harmony, época en la que cantó ‘All I Want For Christmas’ durante el mandato de Barack Obama en 2016. «Un increíble honor cantar de nuevo en la Casa Blanca. Deseándoles unas maravillosas fiestas con sus seres queridos», expresaba emocionada en su perfil de Twitter. Sin lugar a duda, una actuación maravillosa.