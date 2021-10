Cada vez son más los artistas que se suman a los conciertos de Tiny Desk. Después de que participasen artistas de la talla de C. Tangana, Dua Lipa o Karol G, ahora se ha atrevido Camila Cabello, demostrando una vez más el indudable talento que tiene.

Camila Cabello ha protagonizado el último concierto de Tiny Desk, derrochando ritmo y talento a partes iguales. Acompañada de un grupo de músicos, la artista ha interpretado algunos de sus mayores éxitos, entre ellos ‘Havana’.

Entre las canciones interpretadas durante el Tiny Desk, no faltaron ‘Real Friends’, ‘Señorita’ y ‘Don’t go yet’. Además, la estrella cubana aprovechó para presentar por primera vez ‘La buena vida’, una de las canciones incluidas en su próximo álbum de estudio.

i watched a tiny desk every morning while writing this album ! I truly geeked out knowing we could get to do our own. I sang a new unreleased song from my album called La Buena Vida (also I was super congested cuz I was sick but whatever ! had to do it) https://t.co/18bCsTP8jZ pic.twitter.com/92n9mK9lyP

— camila (@Camila_Cabello) October 15, 2021