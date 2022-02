Camila Cabello aún no está lista para volver a abrir su corazón. La cantante estadounidense protagonizó una de las rupturas más sonadas del 2021, después de poner fin a su relación con el también artista Shawn Mendes el pasado mes de noviembre. Y desde entonces, nada se ha vuelto a saber de su vida sentimental.

Sin embargo, pretendientes no le faltan. Uno de ellos, el actor Chris Evans. Durante una entrevista de hace tiempo con el programa de Jimmy Fallon, tras ser preguntado por alguna celebrity con la que tuviera un “crush’, reveló que siempre le había llamado mucho la atención Camila Cabello.

«Camila Cabello, cien por cien: si pudiera llevarla a cenar sería más que feliz», dijo el actor en aquel momento, a quien no le importó la diferencia de edad en absoluto. Y ahora, ha llegado la respuesta de la artista estadounidense, una respuesta que ha roto las ilusiones de Evans.

Durante una entrevista reciente con Ellen DeGeneres, en la que Camila Cabello habló abiertamente sobre la etapa personal que está viviendo actualmente, unos meses después de su ruptura con Shawn Mendes, la artista también habló sobre Chris Evans.

Tras ser preguntado por el actor, y por las declaraciones que dio en el programa de Jimmy Fallon, Camila Cabello dio a una respuesta a las palabras del actor, con las que le habría rechazado de una forma muy discreta.

“Es un tipo muy guapo. Y lo admiro» comenzó diciendo la actriz. “Pero no es mi tipo de hombre», añadió, cerrando la puerta a cualquier tipo de romance con el actor. No obstante, no es la única puerta que habría cerrado, pues actualmente Camila se encuentra totalmente centrada en su carrera como artista, sin ganas de volver a enamorarse.