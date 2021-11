Hace tan solo una semana, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura sentimental tras casi tres años juntos. La pareja de artistas, que se enamoró durante el rodaje del videoclip de ‘Señorita’, se había convertido en una de las parejas de celebrities más consolidadas de los últimos años, sin embargo, ambos han decidido seguir caminos separados.

Tras conocerse la noticia, también comenzaron las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. A pesar de que ambos artistas explicaron que seguirán muy presentes en la vida del otro, y que su amistad continuaría, lo cierto es que los supuestos motivos de una ruptura, no tan amistosa, no tardaron en inundar las redes sociales.

Ha sido la propia Camila Cabello la que durante unas declaraciones recientes, ha revelado uno de los motivos por los que su relación sentimental con Shawn Mendes habría llegado a su fin.

Al parecer, la artista estadounidense llevaba un tiempo atravesando una mala época debido a la ansiedad que padece. Un trastorno que habría afectado a su relación, tal y como ella misma reveló durante sus últimas declaraciones.

Unas declaraciones en las que explica que «Antes de la pandemia me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale eso a mis batallas con la salud mental. Con niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque a pesar de todo seguía trabajando».

«Estaba exhausta de muchas maneras. Yo seguí, pero era extremadamente difícil. No pedí ayuda, pedí tiempo», explica. Y añade que la pandemia para ella supuso un descanso, debido a que pudo hacer un parón en su carrera y descansar, dejando a un lado la gran carga de estrés que tanto tiempo llevaba acumulando.

«Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día. Me quedé sola con mi ansiedad y mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación», explicó, revelando que la ansiedad hizo mella en su relación y que ahora tan solo necesita tiempo para ella.