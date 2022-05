Camila Cabello, confirmada como coach en ‘La Voz’ en Estados Unidos

El programa de talentos más importante de Estados Unidos, ‘The Voice’ (La Voz), regresa con cambios en los coaches que girarán sus sillas durante la próxima temporada. Y el nombre de la cantante Camila Cabello estará entre ellos.

Tal y como el programa ha anunciado, en la nueva edición del talent, la intérprete de ‘Familia’ remplazará a Kelly Clarkson, quien participó en el programa estadounidense como coach desde el año 2014 y ganó varias ediciones del programa.

El pasado domingo, la cuenta de Twitter del programa estadounidense publicó una noticia donde daban la bienvenida a los coaches de la nueva edición de ‘The Voice’. Una noticia que ha emocionado a los seguidores del programa estadounidense.

«Denle una cálida bienvenida a los coaches. #TheVoice regresa este otoño con @blakeshelton, @johnlegend, @gwenstefani y @Camila_Cabello», decía la publicación, acompañada de un video del grupo de coaches de la nueva edición. Un vídeo en el que todos ellos se muestran muy emocionados por esta nueva edición.

Cabe recordar que Camila Cabello no es una figura ajena a este programa.

De hecho, la artista fue asesora del equipo de John Legend durante las batallas de la temporada pasada de ‘The Voice’. No obstante, ahora ocupará el sillón de coach, que también volverá a ocupar el intérprete de ‘All of me’.

Una noticia que ha llenado de felicidad a la artista estadounidense, tal y como ella misma ha revelado a través de sus redes sociales, publicando en su cuenta de Tik Tok un vídeo donde muestra su emoción, mientras comparte opiniones con sus compañeros de la nueva edición del programa.