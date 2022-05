Camila Cabello organiza un concierto benéfico para este fin

La artista estadounidense Camila Cabello ha organizado un concierto benéfico con el fin de luchar contra las consecuencias de la nueva legislación de Florida. Se trata de una ley que lleva por nombre ‘Don’t say gay’, tras la cual se han posicionado en contra numerosas celebrities de Estados Unidos, entre ellas, la intérprete de ‘Familia’.

El concierto estuvo organizado, además de por la propia artista, por el grupo de abogados Lambda Legal, que contaron con ella como artista principal del evento. De esta forma, la artista interpretó una serie de canciones de su último álbum de estudio.

Además, la artista se pronunció sobre esta nueva norma del estado: «Como alguien que creció y aún vive en Florida, me horroriza que mi estado natal esté poniendo en riesgo la salud y la vida de los jóvenes floridanos al aprobar esta ley e invitar a la discriminación a nuestras escuelas».

We have to demand equal rights and respect for all — if you’re able to support, please head to this link to donate to the fund 🌈🏳️‍⚧️🤍 @equalityfl @LambdaLegal https://t.co/OIg9SqP5c0 pic.twitter.com/P9HusNg1Wo

«Lo que está sucediendo en mi estado natal es inaceptable y está perjudicando a los jóvenes y familias LGBTQ+. Algunas de las personas más especiales de mi vida están en esta comunidad y me rompe el corazón ver que sus identidades intentan borrarse», añadió la artista en su cuenta de Twitter.

Con acciones como este concierto benéfico, liderado por Camila Cabello, el fondo Protect All Kids busca recaudar mínimo 500.000 dólares con el único objetivo de ayudar a Lambda Legal y Equality Florida en su lucha por detener el avance de esta nueva ley.

A HUGE shoutout to our Co-Chairs & Daniel Arison Dorsman of The Ted Arison Family Foundation for kickstarting this fund with their generous donations. & to all the other supporters who have already helped raise over $500k to protect the LGBTQ community! Let’s keep going! pic.twitter.com/qNpwZYAlBS

— camila (@Camila_Cabello) May 9, 2022