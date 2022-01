El programa estrella de RTVE, ‘MasterChef’, ya acumula 9 ediciones en la que hemos visto concursar a gente no conocida, celebrities y también niños, Ahora, después de las navidades, es hora de darle el turno a los más mayores, nuestros abuelos, con una segunda edición, donde C Tangana ha sido uno de los protagonistas.

Recientemente pudimos disfrutar de la final de la edición de los más pequeños, que nos han dejado momentos muy graciosos, anecdóticos y sobre todo mucho arte en las cocinas. Lo cierto es que los abuelos no han quedado atrás.

En esta nueva entrega de TVE los vimos entusiasmados, disfrutando junto a sus nietos y nietas en las pruebas de exteriores. A pesar de todo, lo cierto es que, entre los 12 concursantes, hay un hombre que no ha dejado indiferente a nadie.

Andrés, de La Coruña, destaca entre sus compañeros, y no porque sea una copia de Martín Berasategui sino porque, el hombre a sus 89 años ya era conocido en las redes sociales por su faceta de influencer. Y aunque entró haciéndose notar en el reality, algunos ya conocían a ‘The Spanish King’.

¿Sabías que Andrés sale en el videoclip de 'Tú me dejaste de querer' de C. Tangana?

Y es que el currículum de Andrés no se queda ahí. Esta la influencia que tiene en redes sociales, llamó la atención de C Tangana, quien le invitó a participar en el videoclip de ‘Tú me dejaste de querer’. Esto ha causado tanto revuelo que la parte de la canción donde aparece Andrés se ha hecho viral.

Una de las grandes revelaciones provocó lo que muy pocos han conseguido, la risa de Jordi Cruz. Esto sucedió cuando el chef adivinó que este era fan de Julio Iglesias, algo que según confesó “le pegaba” .

Andrés es muy fan del artista Julio Iglesias.

A pesar de que no se hizo con victoria de la noche, quiso manifestar sus ganas de volver al concurso, pero la próxima vez, en el formato de celebrities debido a su condición de influencer.