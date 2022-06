BTS vuelve a hacer historia en Estados Unidos tras el estreno del álbum ‘Proof’

BTS vuelve a ser noticia. Hace tan solo unos días la aclamada boyband paralizaba medio mundo con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, Proof, un disco recopilatorio de sus mejores temas que trajo consigo el estreno de sencillos inéditos.

Estas nuevas canciones han sido presentadas bajo el nombre de Yet to come (The most beautiful moment), Run BTS y For Youth, siendo este último el sencillo que pone broche de oro al proyecto musical. Por otro lado, si a ello le sumamos el inesperado anuncio de su separación, no es de extrañar que la banda esté en boca de todos. Pero, esta vez lo ha hecho por un hito más que ha sumado a su lista, y los que le quedan.

Actualmente, los artistas internacionales que han liderado los principales charts musicales con sus nuevos proyectos discográficos han sido Harry Styles, Bad Bunny y Post Malone. Pero, parece ser que los chicos de BTS acaban de situarse automáticamente en el número 1 de EEUU, movimiento con el que han dejado atrás a tres grandes pesos pesados de la industria.

Proof se ha convertido en uno de los discos más especiales y significativos de la boyband, y sus fans los saben. Asimismo, el disco debuta en el número 1 de la lista Billboard 200, la cual se publicará con fecha del 25 de junio. Debido a ello, se le otorga al grupo su sexto puesto en lo más alto de esta aclamada lista.

Además, desde que fue publicado el nuevo álbum, la agrupación ha obtenido más de 314.000 unidades de álbumes equivalentes en los EEUU. Un éxito completamente arrollador con el que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook han vuelto a dejar claro el por qué son una de las bandas más exitosas y aclamadas del mundo.