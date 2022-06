BTS no decepciona con ‘Proof’, su esperado disco

Los fans de BTS están de enhorabuena. Tras haber presentado al mundo el pasado 2020 Be, su ahora penúltimo proyecto discográfico, la aclamada boyband surcoreana ha regresado para darle el mejor ritmo a este verano. Un nuevo trabajo que ha sido presentado bajo el título de Proof y con el que no han decepcionado a nadie.

Este lanzamiento resume la historia musical del grupo y refleja los pensamientos y percepciones de los miembros sobre su pasado, presente y futuro. Un proyecto que ha sido consagrado como su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en un total de tres discos.

Proof da el pistoletazo de salida a su tracklist con el sencillo Born Singer, seguido de los temas No More Dream y N.O. Todo ello para concluir la pieza con broche de oro con la canción For Youth, siendo este último uno de sus nuevos sencillos en ver la luz.

Los otros dos temas inéditos con los que han querido sorprender a sus fans han sido presentados bajo el nombre de Yet to come (The most beautiful moment) y Run BTS. Nuevos lanzamientos que han causado sensación en redes sociales, y no es para menos.

Cabe señalar que en Proof se encuentran también los principales singles de la banda lanzados desde el año 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas. Además, y por si fuera poco, los chicos de BTS han lanzado también el videoclip oficial de uno de sus nuevos temas, en concreto, Yet to come (The most beautiful moment).

El audiovisual ha sido una apuesta de lo más acertada, tanto, que no han pasado ni 24 horas de su publicación en la plataforma de YouTube y ya supera los 23 millones de reproducciones. Todo ello sumado a que se ha posicionado como una de las tendencias musicales del momento. Sin duda, la prueba fehaciente de que el público ya tenía muchas ganas de escuchar nuevos temas de BTS.