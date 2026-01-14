BTS confirma dos conciertos en Madrid: fechas, recinto y cómo comprar las entradas

Ha sido una larga travesía, pero, por fin, han vuelto. BTS ha regresado al panorama musical y sus integrantes lo han hecho por todo lo alto. Como bien saben los fans, en el 2020, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tuvieron que posponer sus conciertos pertenecientes al tour Map of the Soul por la pandemia del Covid-19. Una gira que contaba con varias paradas en España, concretamente, en Barcelona. Tras ello, en el 2022, la boyband no tuvo más remedio que tomarse un descanso. Pues, sus miembros estaban obligados a hacer el servicio militar surcoreano. Un tiempo de ausencia que ha tenido a su público con el alma en vilo, hasta ahora.

BTS ha vuelto y tienen como objetivo volver a conquistar a todos. Durante su ausencia han sido varios los artistas que se han hecho su hueco en la industria musical. Pero, la banda K-Pop no tiene miedo. Van a por todas. Por ello, y para fortuna de sus seguidores, han comunicado que realizarán una gira mundial que abarcará este 2026 y el 2027. Hasta el momento, la agrupación ha informado que el tour comenzará en abril en Corea del Sur y que se prolongará hasta marzo del próximo año. Pues, han confirmado más de 70 fechas en ciudades de Asia, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Europa. Además, y para alegría de muchos, pasarán por España. ¡Esto es lo que necesitas saber!

¿Cómo comprar las entradas para ver a BTS en Madrid?

La banda llega a Madrid y lo hará más pronto de lo que nos imaginábamos. El próximo mes de junio, el estadio Riyadh Air Metropolitano encenderá sus luces para recibir a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. A través de dos noches, los artistas se reencontrarán con su público para entonar los temas que componen su repertorio discográfico. Un espectáculo único que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio.

Las entradas para poder acudir a los conciertos se pueden adquirir en los puestos de venta oficiales. Ticketmaster y Live Nation pondrá a la venta las entradas a través de la página web, el próximo 24 de enero a las 14:00h (hora antes en las islas Canarias). Eso sí, la sala de espera para acceder a la cola virtual comienza a la 13:30h. Pero, ¿habrá preventa? Efectivamente.

BTS quiere premiar a sus fans más fieles, por lo que solamente estos tendrán la oportunidad de acceder a la preventa que tendrá lugar el 22 de enero. Los fans que tengan la membresía de ARMY Membership tendrán prioridad absoluta y podrán conseguir su entrada a partir de las 14:00h. Una opción muy importante, pues se prevé una gran demanda para estos conciertos. Respecto a los precios, todavía no se ha confirmado nada. Pero, teniendo en cuenta el modus operandi de la banda, es muy probable que haya varios tipos de entradas y paquetes VIP. Sin lugar a duda, dos noches inolvidables donde BTS hará vibrar la capital española.