Britney Spears lanza el bombazo: abortó durante su relación con Justin Timberlake

Britney Spears promete convertirse en la gran protagonista de este final del año 2023 gracias a la publicación de su libro de memorias titulado The Woman In Me. En él hablará de lo mal que lo pasó durante su adolescencia, los eternos problemas con su padre y de su relación con Justin Timberlake, de la que habla de un embarazo.

Aunque hasta el 24 de octubre no estarán a la venta, ya se están filtrado algunos de los capítulos que se podrán encontrar en él. Como era de esperar, hablará del recordado momento en el que se rapó el pelo y de cómo vivió su lucha para librarse de la tutela de su padre, una pelea que sigue dándole problemas a día de hoy.

Esos son momentos conocidos por todos, aunque la cantante tendrá que dar con detalles su versión, pero también habrá hueco para desvelar algunos capítulos de su vida completamente ocultos al gran público. Uno de ellos tiene que ver con el que fuera cantante de la banda NSYNC, con el que formó una de las parejas más famosas de la industria musical.

Ha el medio de comunicación TMZ el que ha adelantado que aquella relación de adolescentes terminó con un embarazo. «Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto», adelanta.

Ambos tenían 19 años en aquel momento, por lo que tras mucho discutirlo acordan que lo más sensato sería abortar: «Justin no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes».

Años después, parece que la cantante se arrepiente de aquella decisión, y así lo contaría en su libro: «No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre».

Britney Spears alimenta la polémica

Por si no fuera suficiente, Spears está calentado la salida de sus memorias desafiando a todos los que la criticaron por su polémico vídeo bailando con unos cuchillos. Tras recibir la visita de las autoridades policiales en su casa para comprobar que su salud mental seguía sin alteraciones ella ha decidido volver a la carga.

Britney Spears estaría muy molesta por las críticas y por una llamada anónima a la comisaría tras aquella publicación, por lo que ha decidido subir un nuevo baile con el que invitando a todos a conocer «su cálido hogar con unos cuchillos falsos».