BLACKPINK sorprende con ‘Pink Venom’, su nuevo single

El regreso a la música de BLACKPINK ya es una realidad. Así lo confirmaron las propias integrantes de la banda de K-pop femenina más reconocida del mundo, tras el lanzamiento de PINK VENOM el primer single de su próximo proyecto discográfico.

A través de sus redes sociales, las integrantes de BLACKPINK han ido dando detalles de esta nueva etapa musical que están a punto de comenzar, y que seguro que les trae tantos éxitos como la anterior etapa, convertidas en una de las bandas femeninas del momento en todo el mundo.

De esta forma, las artistas han publicado una canción titulada Pink Venom como primer single de su nueva etapa, así como también han anunciado las primeras fechas de su esperada nueva gira mundial.

BLACKPINK x YouTube Shorts | #PinkVenomChallenge

Show us your moves to our new single ‘Pink Venom’! Only on YouTube Shorts.

▶️https://t.co/vyYzpOaU1S#BLACKPINK #블랙핑크 #PreReleaseSingle #PinkVenom #PinkVenomChallenge #YouTube #Shorts #YG

— BLACKPINKOFFICIAL (@BLACKPINK) August 22, 2022