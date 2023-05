Sin lugar a dudas, la canción que marcó el verano del pasado 2022 no fue otra que la BZRP Music Sessions #52 de Bizarrap y Quevedo. Liderando las principales plataformas de streaming durante meses, el sencillo ha catapultado al canario a nivel global. Una colaboración de lo más acertada cuyos versos han quedado grabados en la memoria de todos para siempre.

Por ello, y debido al enorme furor que sigue causando entre el público a pesar de que fue lanzado el pasado mes de julio, Bizarrap quiso sorprender a todos durante su último show. Un encuentro con sus fans que tuvo lugar en el Hipódromo de Buenos Aires (Argentina), ante 20.000 espectadores, y donde incluyó un fragmento eliminado de su tema con Quevedo.

Bizarrap en sus conciertos en argentina ha puesto la parte eliminada de la session de Quevedo

Tal y como explicó el artista canario durante su paso por La Resistencia hace unos meses, la canción original contaba con unos versos muy diferentes a los plasmados en la versión final. Una parte que decidieron eliminar en postproducción y que no había sido escuchada hasta ahora. Por ello, no es de extrañar que el furor de los asistentes fuera arrollador.

«Universitaria graduada en el perreo, no tires mensajes que yo no los leo. Que sepa que aunque tuviera jevo, yo me atrevo por una baby así. A donde sea me muevo. Dale, préndete, ese booty enséñalo. Ese cuerpo parece que Dios te señaló. De esa noche, en el pecho me marcó bebé porque nos conocimos y nos fuimos en…», son los versos eliminados que han salido a la luz.

Sea como fuere y tenga los versos que tenga, no hay duda que la session de Bizarrap y Quevedo gusta de cualquier manera. Un autentico temazo desde el primer minuto hasta el último que estaba destinado a triunfar a nivel global.