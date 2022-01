El pasado miércoles 26 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera semifinal del ‘Benidorm Fest’. Estábamos ante uno de los eventos más esperados de los últimos tiempos y, como era de esperar, no ha decepcionado en absoluto. Con un público completamente entregado, tanto en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm como desde sus casas. ¡Qué ganas teníamos de que comenzara este certamen!

Y, desde luego, no ha decepcionado en absoluto. Después de conocer que Varry Brava, Blanca Paloma, Chanel y Tanxugueiras se convertían en finalistas del ‘Benidorm Fest’, es el momento más que perfecto para hacer un pequeño repaso de todo lo que ha sucedido durante esta esperada gala que tantísimos instantes nos ha regalado.

Cómo no, es hora de hacer un repaso por los mejores memes que hemos visto sobre esta primera semifinal del ‘Benidorm Fest’ marcada, entre otras cuestiones, por el enorme talento de los artistas pero, también, por los looks escogidos y sus ideas para las puestas en escena. ¡Desde luego que no han dejado absolutamente indiferente a nadie!

Los primeros en dar por comenzado el ‘Benidorm Fest’ fueron los chicos de Varry Brava. Por lo tanto, también fueron los primeros en dar el pistoletazo de salida para que numerosos memes surgieran, sobre todo, por su look. Desde esta actuación hasta la de Chanel, ¡hemos podido ver un sin fin de ellos! Y estos son los mejores:

