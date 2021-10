Belén Esteban ha sembrado la duda ante un posible aumento de la familia. La colaboradora de ‘Sálvame’ vive un gran momento tanto profesional como personal, junto a su marido Miguel Marcos, sin embargo, ha dejado la duda en el aire ante esta pregunta de Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora de ‘Sálvame’ lleva un tiempo alimentando la duda sobre un posible segundo hijo, sin embargo, ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez: “¿Es verdad que vais a por el segundo?”, ha preferido guardar silencio.

“¿A por el segundo qué?”, intentaba despistar Belén Esteban al presentador, sin poder contener la risa. Y es que la colaboradora y su marido nunca han ocultado su intención de ser padres juntos, aunque tampoco han dado pie a rumores de ningún posible embarazo.

Belén Esteban responde a la pregunta del año: «¿Miguel y tú vais a por el segundo?» 😱 https://t.co/BYiatnQdOa — Telecinco (@telecincoes) October 18, 2021

“No voy a responder”, afirmaba Belén Esteban de forma tajante ante la insistencia de Jorge Javier Vázquez “Porque creo que se me está gafando porque todo el mundo me pregunta lo mismo y ya no quiero contestar”, respondió la colaboradora.

“Eso es que sí”, afirmó Jorge Javier entre risas. Sin embargo, Belén volvió a responder que no quería decir nada sobre ese tema. La colaboradora siempre ha sido muy prudente y ha preferido mantenerse al margen de esta pregunta, aunque Jorge Javier cree saber la respuesta.

De lo que no cabe duda es de que Belén Esteban y Miguel Marcos están viviendo un momento muy especial. Tras su boda civil, su próxima ilusión sería pasar por el altar, algo que no descartan hacer próximamente. Aunque en esta ocasión sería un enlace sin el despliegue de su boda civil, sino algo mucho más íntimo.