El pasado miércoles, Belén Esteban se convirtió en protagonista en ‘Sálvame’ al estallar, una vez más, contra Jesulín de Ubrique. La colaboradora trata por todos los medios de mantenerse al margen de las continuas informaciones que se dan sobre el torero por petición expresa de su hija Andrea.

Pero hay ocasiones en las que no puede evitar compartir su opinión. Recientemente se conoció la noticia de que Julia Janeiro, hija del diestro y María José Campanario, decidió someterse a una operación de pecho. Es por eso que Belén Esteban quiso dejar claro que no le parecía justo que a una hija le pagase todo mientras que a la otra no.

De hecho, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ reconoció en ‘Sálvame’ que Jesulín de Ubrique no se hizo cargo de la mitad de los gastos de la Universidad de la hija que tienen en común. “Aquí se ven quiénes son hijos de segunda. Gracias por nada”, comenzó diciendo la tertuliana. “Y a su mujer no la meto, pero llega un momento que no puedo más”, añadió.

Belén Esteban muy, MUY indignada con Jesulín #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 13, 2021

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Voy a decir algo que nunca he dicho. Voy a dar las gracias a su hermana Mamen por ser la única de la familia que te preocupas”. Además, también ha querido mostrarse agradecida con Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, por los diversos gestos que ha tenido con Andrea.

“Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar porque si me dejara se te caería la cara de vergüenza”, advertía Belén Esteban, de manera completamente tajante. Lo que ha dejado claro es que está harta porque siempre se calla, pero que hay ciertos límites por los que no está dispuesta a pasar.

Belén Esteban estalla y advierte a Jesulín: «Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar» https://t.co/GYW44uWxNi — Telecinco (@telecincoes) October 13, 2021

“Ya está bien. Y si te cuenta algo María José, que te lo cuente bien. Y si no, te pones el programa y lo ves tú. Que no te cuenten lo que quieren”, prosiguió Belén, mostrándose realmente enfadada. De nuevo, volvió a mostrarse agradecida con Carmen Janeiro: “Gracias, gracias, gracias. Y no digo más porque cuando llegue a casa me va a caer una de tres pares de narices, pero ya llega un tope”.

La colaboradora de ‘Sálvame’, mirando a cámara, lanzó un nuevo mensaje al padre de su hija: “En el pecado llevas tu penitencia. Quién te ha visto y quién te ve”. Después de esto, la protagonista quiso pedir a sus compañeros que no le dijesen nada más ya que “a cada uno le duele lo suyo y la pena es que a él no le duela lo que le tiene que doler”.

Mostrándose nerviosa al creer que ha hablado demasiado y que eso podría molestar a su hija, Belén Esteban quiso compartir una reflexión: “Menos mal que no ha faltado nunca de nada, pero lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. Es el mejor dinero gastado en un hijo”. Aunque deja claro que no tiene nada en contra de Julia Janeiro, sí reconoce que no entiende por qué no pagó la mitad de los estudios de Andrea pero sí mandó a su otra hija a Nueva York. “Y como eso 1.500 cosas más”, añadió. Parece que la guerra no ha hecho más que empezar.