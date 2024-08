Belén Esteban, contundente con sus ex compañeros de Telecinco: «Nunca me pidieron perdón»

Belén Esteban se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las colaboradoras más queridas de la televisión. Siempre ha destacado por su sinceridad y honestidad, pero también por su espontaneidad y su forma de ser. Es más que evidente que es puro entretenimiento en la pequeña pantalla. ¡Es indudable!

Tras haber pasado unos días de descanso en Estados Unidos, Belén Esteban ha regresado a España. Y no lo ha hecho para quedarse de brazos cruzados puesto que, entre otras cuestiones, ha acudido a Inédito Podcast para hablar de muchas cuestiones que han ocurrido en los últimos meses. Entre ellas, el final de Sálvame.

En un primer instante, Belén Esteban quiso dejar algo muy claro, y es que vienen muchísimas novedades. Eso sí, no pudo compartir nada pero sí que avanzó que todos se iban a quedar sin palabras. Los entrevistadores preguntaron a la invitada qué ha sido aquello que se le ha escapado y que más se arrepiente de haberlo dicho.

«Son muchas… pero un día que venía de una reunión con mi gestora y me di cuenta de que una persona se había llevado lo que no era suyo y lo dije en el programa», comenzó explicando la colaboradora de Ni que fuéramos. «Iba tan caliente… Lo hubiera dicho igual. Se abrió la veda y me acuerdo de que llevé infinitud de papeles y la justicia me dio la razón», añadió.

«Y tuve que aguantar de todo, de esa persona me importaba una mierda lo que dijese de mí, pero profesionales de la televisión… Eso fue una época que pasó y hay que mirar para el futuro, pero es verdad que ahí tuve que demostrar a toda España que decía la verdad», expresó la de Paracuellos en Inédito Podcast.

«Veía programas de televisión que decían que este señor tiene las manos limpias. Nunca me pidieron perdón, nunca», aseguró Belén Esteban. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Y yo demostré que no tenía las manos limpias, que las tenía llenas de mierdas, todavía las tiene, por ciertos».

Ni que fuéramos, programa en el que colabora Belén Esteban, tiene fecha de regreso

El 15 de mayo, Ni que fuéramos llegó a nuestra vida de la mano del Canal Quickie. Tan solo unas semanas después, consiguieron dar el paso a la pequeña pantalla a través de TEN tv. Poco a poco, tanto la presentadora como el resto de colaboradores, han hecho todo lo que está en su mano para emocionar a los espectadores pero, sobre todo, para hacerles disfrutar al máximo.

Era evidente que les echábamos mucho de menos en televisión. Porque no hay nadie que sepa entretener de la manera en la que lo hacen ellos. Un claro ejemplo lo encontramos en Belén Esteban, que está tremendamente feliz por esta nueva etapa profesional. A su regreso, que será el 2 de septiembre, Ni que fuéramos dará la bienvenida a nuevos colaboradores y nos dejarán sin palabras con nuevas sorpresas. ¡Comienza la cuenta atrás!