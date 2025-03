El paso de Terelu Campos por Supervivientes 2025 ha sido de tan sólo 18 días, pero ha sido su despedida del programa la que más está dando de que hablar. La hija de María Teresa Campos habló como nunca se recuerda de la muerte de su padre, que decidió quitarse la vida en el año 1984, cuando se encontraba en plena crisis matrimonial. Este ha sido un capítulo del que tanto María Teresa Campos, Carmen Borrego y la propia Terelu apenas han hablado en televisión, siendo uno de los pocos temas de su vida personal que trataban de guardar ante el público, pero la concursante se abrió por completo en el Puente de las emociones gracias a Laura Madrueño. Como era de esperar, en el plató de Ni que fuéramos Shhh, ha sido una imagen que han comentado con detalle, especialmente Belén Esteban, que ha recordado una imagen que le impactó durante su embarazo y que está relacionada con esta tragedia.

Terelu fue más clara que nunca y explicó que su padre «decidió irse a su casa y pegarse un tiro». Una decisión que ella ha tardado mucho en perdonarle: «Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo le dio felicidad a su familia y a sus hijas». Uno de los primeros en opinar sobre este tema fue Kiko Matamoros, que ha defendido (a su manera) a su ex compañera de Sálvame, pero esta vez no se ha puesto de su lado. «Lo que yo vi ayer fue una frialdad en general respecto de la figura de don José María Borrego, que me llamó muchísimo la atención», ha criticado.

María Patiño, que desde el final de su etapa en Telecinco ha sido muy crítica con su ex compañera, sí que ha sacado la cara por ella, recordando, de paso, un episodio trágico y poco conocido de otra colaboradora: «Chelo también se enfadó con su madre, y parece ser que eso es algo muy común, porque decía: como que has cogido el camino más fácil y le dejas a papá con el marrón».

Al debate se ha unido Belén Esteban, pero para contar a los espectadores una vivencia personal que hasta ahora no había narrado en público. Todo ocurrió hace más de dos décadas, cuando todavía estaba embarazada de su hija Andrea, fruto de su relación con Jesulín de Ubrique. Todavía viviendo en el barrio madrileño de San Blas, el hijo de un vecino que tenía varios locales allí decidió quitarse la vida, algo que todavía le sigue impactando.

«Con mi madre y mi padre vivíamos en un tercero. Y en verano nos salíamos con la silla a la terraza, mis vecinas Alicia, Carmen. Y, de repente, yo, con mi barriga, empieza alguien gritar. Al padre gritar, y nosotros sin saber qué hacer, y de repente vemos a la madre, que vivía al lado de los negocios, venir corriendo con uno de sus hijos y encontrarse a su hijo mayor ahorcado en la tienda», unas palabras que han dejado helados a todos.

Según ha explicado Belén Esteban, esta decisión la tomó porque «era joven, la había dejado la novia. Pues cosas de crío…». Pese al tiempo que ha pasado, no se olvida de lo sucedido y las palabras de Terelu le han recordado este episodio. «Yo tendré esa imagen grabada, fíjate, hace ya casi 26 años. No se me olvidará», ha recalcado.

Estas son unas de las últimas palabras que Belén y sus compañeros darán a los espectadores de Ten TV y Canal Quickie, ya que todo está preparado para su despedida el próximo jueves 27 de marzo. Ese día será el último programa de Ni que fuéramos Shhh antes de su desembarco en las tardes de La 1, donde ocuparán el hueco dejado por la serie La Moderna y el que dejará en las próximas semanas El Cazador, que ya ha grabado su último programa.