Terelu Campos ha dicho ‘basta’ a su aventura en Honduras, pero antes de regresar a España ha dejado uno de los momentos más emotivos de Supervivientes 2025. Pese a no conseguir superar la marca de 21 días en el concurso, que su hermana Carmen logró en 2024, la hija de María Teresa Campos ha cumplido su misión. Recordemos que era ser la protagonista de las primeras semanas, ya que el próximo 26 de abril se estrenará como actriz en la obra de teatro Santa Lola, producida por su amiga Lara Dibildos. Sabiendo que su participación sería por tal solo unos días, el programa ha aprovechado al máximo su presencia. ¿De qué forma? Ha querido someterla al Puente de las Emociones, prueba en la que los concursantes deben hablar de su vida y de los acontecimientos que más les han marcado, siendo la muerte de su padre un episodio del que es imposible de pasar página.

La historia de José María Borrego Doblas, marido de la legendaria comunicadora y padre de Carmen y Terelu, es uno de los mayores secretos de la conocida familia. Pese a que son noticia por cada paso que dan, su muerte es uno de los temas de los que prefieren no hablar, aunque con el paso de los años han ido abriendo la puerta a mencionarlo ante las cámaras. La pareja se casó en el año 1964, después de años habiendo sido compañeros en una emisora de radio en Málaga. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, pero la felicidad del matrimonio se rompió cuando él no vio con buenos ojos que María Teresa aceptase una oferta de trabajo en Madrid, para comenzar su carrera en radio a nivel nacional y más tarde en TVE. Desde ese momento, la pareja vivió separada, aunque nunca se llegaron a divorciar legalmente, pero en el año 1984 él decidió quitarse la vida.

Terelu ha recordado cómo pasó su infancia y adolescencia en su Málaga natal, pero también la decisión de su madre: «Fue valiente y se vino a Madrid. Carmen y yo nos quedamos solas y cuando se iba, le veía la cara de pena. Pero hizo bien».

Pero no todos los recuerdos son bonitos, la muerte de su padre le ha marcado para siempre: «He recibido muchísimo amor. Con 18 años recibí el palo de mi vida. Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella…, y decidió irse a su casa y pegarse un tiro».

Como es lógico, esa losa le sigue pesando, aunque el paso del tiempo ha ayudado a sobrellevarlo. «Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les ha pasado. Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solamente dio felicidad a su familia y a sus hijas», ha confesado a una Laura Madrueño que no podía evitar emocionarse.

Por primera vez, Terelu Campos ha hablado de forma clara y detallada de esa tragedia que ha marcado su vida: «Lo que hizo con quien estuvo mi madre en aquel entonces no le dio derecho a dejarnos así a mi hermana y a mí y a mi madre, intentando señalarla. Lo siento, pero nunca lo conseguiste».

El odio inicial ha ido cambiando hacia la comprensión, por lo que su opinión ha cambiado: «Tuvieron que pasar veinticinco años hasta que le perdoné. Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso».

Terelu Campos también ha hablado del padre de Alejandra, su hija

Alejandro Rubio pertenece a una de las familias más importantes de nuestro país, siendo el negocio de las óptimas su especialización. La familia cuenta con la cadena Óptica Rubio, además de ser los pioneros al abrir el primer outlet de gafas en España. Su matrimonio apenas duró unos años, desde 1998 y hasta 2003, pero la relación con él es muy buena.

«Con mi familia, con mi hija, con el padre de mi hija… hay veces que has amado más y te han amado más. Pero no me siento una persona fracasada en el amor. Yo he amado y amo. Y el amor no es solo el de un hombre. El amor de la gente que te rodea suple todo… que me quiten lo ‘bailao’», así ha recordado la comunicadora al padre de su hija Alejandra.