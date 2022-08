Belén Aguilera y Rouss, a punto de sacar a la luz ‘Locx’, su colaboración

Belén Aguilera vuelve al ruedo musical con una colaboración junto a Rouss. Así lo ha anunciado la cantante a través de sus redes sociales. A pesar de que no ha querido dar demasiadas pistas, sí que ha confesado a sus fans que la canción se llamará Locx y que verá la luz el 2 de septiembre.

Tras cosechar un gran éxito con su última canción Antagonista, la catalana ha decidido que es hora de abandonar el individualismo. Se unirá de esta manera a un aliado habitual en su discografía como es Rouss. Ya han colaborado en el pasado, ya que Rouss ha producido muchos de los temas de Belén Aguilera, pero será en Locx donde el productor sacará a relucir su nueva faceta como cantante, la cual lleva desarrollando aproximadamente un año.

«Cuando un caballo se desboca, me vuelvo loca; como un caballo me desboco, me vuelvo loco”, es lo que se les puede escuchar cantar en este adelanto que ha subido Belén Aguilera a sus redes sociales.

El video que acompaña esta noticia es uno en el que podemos ver a Belén Aguilera adentrase a un lago de espaldas a la cámara, ataviada de un vestido de volantes que está totalmente empapado.

«Ya tocaba una baladita de lokiar», escribió también en el post. Una frase muy reveladora, que nos confirma que este tema estará cargado de ritmo.

«No sé si esto llegará a algún puerto. No sé si son horas o seguir despierto. Talasofobia y un mar abierto» ha escrito Rouss en la publicación que él ha posteado, donde se le puede ver corriendo por la orilla.

Por lo poco que hemos podido ver, el agua será un elemento muy importante en este featuring que nos tiene a todos muy expectantes. Lo que es un hecho es que Belén seguirá por la senda del éxito y Rouss seguirá sorprendiéndonos en la música.