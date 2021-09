Belén Aguilera lo ha vuelto a hacer. La artista regresa con ‘Tirando de carrete’, el nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio. Una canción en la que sigue la misma línea de sus anteriores composiciones, exteriorizando la dualidad de una generación, que se ve reflejada en cada una de sus canciones.

Tres meses después del lanzamiento de ‘Cristal’, una desgarradora balada en la que la artista da visibilidad a la ansiedad, regresa con una nueva canción. En esta ocasión, ‘Tirando de carrete’, es un tema con un sonido mucho más pop urbano, con beats y una melodía pegadiza, y como no podía ser de otra manera, con un piano como protagonista del inicio de la canción.

A través de esta canción, Belén Aguilera expresa la rabia e impotencia que se siente en ocasiones ante el inevitable paso del tiempo, todo ello acompañado de un sentimiento de nostalgia que no se va. Tal y como ella misma ha explicado a través de una entrevista con la revista ‘Cosmopolitan’.

Gracias x el amor que le dais tirando de carrete🥺❤️🩹 21 en tendenciaas wiiii https://t.co/wPdizwLXGr — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) September 1, 2021

“Me apetecía mucho sacar la tristeza y un poco la rabia que me entró al darme cuenta de que el tiempo, no solo sana, sino que también se lleva cosas que no van a volver. Suena un poco pesimista, pero en realidad es una vía de escape bastante sanadora’’, explicó durante la entrevista con el citado medio.

Una canción escrita durante la cuarentena del pasado 2020, cuando la artista comenzó a sentir nostalgia por primera vez. Una etapa que le sirvió para exteriorizar aún más sus sentimientos y convertirlas en canciones, que poco a poco van viendo la luz.

El lanzamiento de ‘Tirando de carrete’, ha estado acompañado de un videoclip, obra de Alicia del Viso, en el que Belén Aguilera es la única protagonista. En él, la artista comienza buscando de forma compulsiva los recuerdos a los que le lleva cada foto, para terminar quemando dichas fotografías. Una forma simbólica de romper con su pasado, y una canción con la que demuestra una vez más, por que se ha convertido en la voz de toda una generación.