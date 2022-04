La música es utilizada como vía de escape por la mayoría de las personas y es que, tanto para momentos bueno como para malos siempre hay una canción que puede acompañarte. Incluso muchas de ellas sirven para reconfortarte cuando las escuchas y salir para adelante, y sino que se lo digan a Claudia, una fan de Belén Aguilera que ha aprovechado para darle las gracias. La seguidora de la catalana ha decidido compartir este momento en TikTok y se ha hecho viral.

La salud mental es un tema que cada vez está más presente porque el conocimiento sobre ello se expande más. Estos problemas mentales pueden ocurrir en cualquier momento, independientemente de la edad y del género. Puedes estar muy bien físicamente, pero la mente también es necesaria cuidarla. Así, durante una firma de discos de la intérprete de ‘Camaleón’, la joven tuvo la oportunidad de compartir unas palabras con ella.

«Cuando fui a la firma de Belén, le conté que no estaba muy bien psicológicamente», empezaba diciendo el vídeo. La de Barcelona no dudó en abrazarla, pero tuvo otro gesto que marcó todavía más a Claudia. Tuvieron la oportunidad de reencontrarse en un concierto y la cantante le preguntó: “¿Cómo estás?”. @claudiacastiiii (en TikTok) le contestó: «Muy bien, la verdad que estoy mejorando», y se escucha decir después: «¿Sí? Me alegro un montón», por parte de la artista.

«Hoy celebramos que estás mejor», anunciaba ya en el concierto Belén Aguilera. «He visto a una chica que suele venir siempre y me ha dicho: hoy estoy bien», palabras que marcan vengan de la persona que sea y si encima quien te anima es la persona que admiras te marca de por vida. La catalana trata en su último álbum la importancia de cuidar la salud mental:

«Siempre digo que soy un roble, pero sufro de la cabeza. Aunque no hablo de salud mental, hablo de mi experiencia. Venimos de una época que hemos estado tan mal que no lo hemos podido esconder. Pero quiero añadir que me dicen con la broma que soy psicóloga. No lo soy, id al psicólogo. Me alegra que se sientan identificados, pero no soy una profesional», decía para los compañeros de CADENA 100 hace unas semanas.