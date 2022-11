Bea Retamal y Steisy, protagonistas de una fuerte bronca en ‘Pesadilla en el paraíso’

La llegada de Bea Retamal a Pesadilla en el Paraíso supuso un antes y un después para la trayectoria de Steisy en el concurso. La relación entre ambas concursantes ha sido muy tensa desde el principio, y su último enfrentamiento demuestra que no hay marcha atrás en su relación.

Todo comenzó con una discusión entre Steisy e Ismael Arroyo. Tras esto, Bea criticaba la actitud de la andaluza: “La estabilidad nos la pone hasta aquí”, señalaba, pues le había parecido desmedida la actitud de la novia de Pablo Pisa.

Tras escuchar a su compañera, Stelisy estallaba. “Dímelo a mí”, señalaba con ironía. “Solo hay que verlo, no sabes hablar”, le respondía Bea. “Tú tampoco sabes hablar, que eres la que insulta, te metes en temas que no van contigo”, le reprochaba su compañera.

Bea Retamal y Patricia Steisy protagonizan uno de los enfrentamientos más fuertes de la edición #PesadillaDebate9 https://t.co/bjKZBrTyOC — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 6, 2022

Lejos de calmarse la situación, ambas concursantes cada vez iban elevando más el tono de voz, a la misma vez que aumentaba la tensión en el ambiente, sin que sus compañeros pudieran hacer nada para evitarlo. Y finalmente, protagonizaron una fuerte discusión.

“Gracias a Dios no sé lo que es la envidia, sé lo que es la admiración. Me gusta la gente que me nutre esta (la cabeza), no puedo envidiarte a ti porque te pones peor que yo”, estallaba Bea Retamal contra su compañera, añadiendo que la convivencia con Steisy le estaba ayudando a aprender a “mantener la calma”.

“Te agradezco que seas más desequilibrada que yo en estos momentos. Con 25 años te doy tres vueltas en madurez”, seguía la concursante. En ese momento, Steisy perdía la paciencia y estallaba contra la ganadora de Gran Hermano, protagonizando la bronca más extrema del reality hasta la fecha.