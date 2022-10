Hace ya unas semanas que Bea Retamal se convirtió en concursante de Pesadilla en el paraíso. Recordemos que la valenciana ganó la edición número 17 de Gran Hermano y también probó suerte en Supervivientes 2020, aunque fue la primera expulsada.

Ajena a las polémicas con Patricia Steisy y Dani G, la concursante se ha sincerado con sus compañeros de la granja. De esta manera, ha relatado su dura infancia y en qué gastó el dinero del maletín de ganadora de Gran Hermano.

“Mis padres se separaron siendo pequeña, fue lo peor. Mi madre se fue a vivir al extranjero, se marchó el día de la madre y me quedé viviendo con mi abuela. Me marcó. Antes de los 18 intenté presentarme a Gran Hermano, pero hicieron el casting antes y no llegué a tiempo. Fui al año siguiente y me cogieron. Al ganar GH pude traerme a mi madre a España y es lo mejor que hice”, reveló Bea Retamal al borde de las lágrimas. En su programa de Mtmad explicó que todos los recuerdos que guarda de cuando sus padres estaban juntos son malos, pero que en el tiempo que vivió con su abuela esta se convirtió en una persona muy importante para su vida.

La relación entre Bea y Dani G echa chispas, en todos los sentidos 😳 🌾 #PesadillaDebate8

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/GlHFlYwu2u — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 30, 2022

Su madre, Yolanda Sáez, se encontraba en plató y pudo contar también cómo vivió ella estos duros momentos. “Hacíamos vídeos todas las noches por Messenger. Nos mirábamos en el vídeo hasta que nos dormíamos. Fueron 8 años, desde los 11 hasta los 19, que ganó Gran Hermano. Fue en unos años muy malos para una joven y por eso le ha marcado tanto. Si es pequeñita no lo piensas. Eso no se recupera, el tiempo no se recupera”, relató la progenitora.

Su madre se fue para poder dar un futuro a su hija tal y como ha explicado: “Me fui el día de la madre, fue horroroso para ella. Venía siempre que podía, me daba igual todo. Bea se quedó con mi madre y mis hermanos. Me fui porque quería darle unos estudios y una vez que ella empezara a hacer su vida yo ya podría volver”.

“Con el premio de Gran Hermano pude quedarme aquí (en España), empezar a trabajar aquí, para mí ha sido… Me solucionó el problema más grande de mi vida. Ahora, ha montado su propio negocio dándome trabajo. Es un orgullo”, terminó de contar Yolanda. Sin duda, esta es una madre está muy orgullosa de su hija y ambas comparten una bonita historia de superación.