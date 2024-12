Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 206 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Marta y Carmen no dudan en visitar a Fina con el objetivo de darle apoyo. Ésta, por su parte, sigue cerrada en banda. Julia ha comenzado a enfermedad tras haber visitado el Museo del Prado. Todo ello mientras la aparente tregua entre Jesús y Begoña alegra profundamente a Damián. Luz ha explicado a Miriam que siente un gran malestar mientras que Claudia traza un plan para que Mateo, finalmente, cumpla su sueño.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Andrés, pese a lo sucedido la otra noche, no duda un solo segundo en rechazar a María. Además, ha reprochado a Jesús que utilice constantemente a Julia para tratar de acercar posturas con Begoña. Mateo no tiene ni la más remota idea de cómo reaccionar al ser consciente de que su padre ha optado por abrirse con él. Miriam y Joaquín son incapaces de controlar lo que realmente sienten por el otro, mientras que Digna ha dado el paso de sincerarse como nunca con Gema respecto a lo que siente realmente hacia don Pedro. Damián se da cuenta de esto y no puede evitar sentir muchos celos. Patricia no duda un solo segundo en actuar a espaldas de Jesús, y todo con el firme objetivo de poder cosechar mucha más información respecto a la recalificación de terrenos.

¿Qué sucede en el capítulo 207 de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 17 de diciembre?

María, como consecuencia del rechazo de Andrés, no duda en hacer sufrir a Begoña mientras que Carmen encuentra la manera de ayudar a Claudia y Mateo a montar la librería de sus sueños. Víctima de los celos, Damián no duda en enfrentarse a Digna por todo lo que vio junto a don Pedro. ¡Todavía sigue sin dar crédito!

Claudia da el importantísimo paso de animar a Mateo a que dé una oportunidad a su padre mientras que Luz sorprende a Miriam con un gran consejo. ¿En qué consiste, exactamente? En que se aleje de todo aquello que le hace daño. Damián ha hecho saber a Joaquín y a Luis un importantísimo secreto que tiene estrecha relación con Digna.

Begoña no ha dudado un solo segundo en hacer una firme petición a Andrés: que medie con María para que pare de atacarla de forma constante. Tras la confesión de Fina, Marta se muestra dispuesta a tomarse la justicia por su mano para que, de una vez por todas, Santiago pague por todo lo que hizo. Mateo y Claudia sufren un inesperado accidente. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.