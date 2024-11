Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 11 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 181 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo María y Andrés han tenido una fortísima discusión por lo que la joven ha contado a Víctor. Andrés, por su parte, se niega en rotundo a asistir a la celebración de su cumpleaños. En cuanto a Digna, continúa malmetiendo con el firme objetivo de convencer a don Pedro de que deje planteado, de una vez por todas, a Jesús. Tasio siente una profunda preocupación por el simple hecho de que Gaspar pueda llevarse una enorme decepción con Dolores.

Alberto, por su parte, ha hablado personalmente con Luis para que intente por todos los medios de convencer a Luz para que le dé una oportunidad. Consciente de que su estado de salud no está por su mejor momento ni muchísimo menos, Isidro ha dado el paso de despedirse tanto de Digna como de Damián. Fina y Carmen han organizado una fiesta sorpresa, y todo con el objetivo de celebrar la despedida de soltera para Claudia. Miriam se ofrece a colaborar con Joaquín para poder realizar la traducción del catálogo en francés, mientras que Jesús trata por todos los medios de calmar a Julia. Así pues, no tarda en hacer todo lo que está en su mano para hacer una firme y contundente petición a Begoña para que interceda, de alguna manera, por él. Es consciente de que lo tiene realmente complicado pero, a pesar de todo, no puede evitar, al menos, intentarlo.

¿Qué sucede en el capítulo 182 de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 12 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para alertar a Andrés de la gran sintonía que hay entre Víctor y María. El amigo de ésta, por su parte, ha confrontado a Andrés como nunca tras su infidelidad con Begoña.

Alberto ha sufrido un grave accidente por lo que, a pesar de todo, Luz no puede evitar preocuparse muchísimo por él. Joaquín hace una advertencia a Damián respecto a los planes de Jesús con Floral, mientras que Isidro se ha sincerado con Fina respecto a sus planes de futuro, que son dejar la fábrica y volver, de una vez por todas, al pueblo.

Jesús no ha dudado en poner diversas condiciones a Damián si quiere evitar que se haga efectiva una asociación con Floral. En cuanto a Digna, veremos cómo hace una firme petición a Gema. ¿En qué consiste, exactamente? En que vigile, más que nunca, a los De la Reina. Joaquín ha desvelado a Luis todo lo que ha descubierto sobre Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.