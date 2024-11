Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 180 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta hemos podido ver cómo las pesadillas de Julia, tras la conversación con Begoña, son cada vez más nítidas. Por lo tanto, sus dudas se empiezan a disipar por momentos. Fina y Marta disfrutan al máximo de su nuevo hogar puesto que, entre otras cuestiones, tienen un lugar en el que poder amarse sin tener miedo a ser descubiertas por terceras personas. Mateo ha pedido a don Agustín que sea él quien oficie su boda.

El cura, por su parte, intenta mediar por todos los medios con don Pedro para que acuda a la celebración. Celoso de su buena relación, Damián no duda un solo segundo en preguntar a Marta qué tiene él que no tenga Isidro. Éste, por su parte, ha sufrido un nuevo y gravísimo ataque. Como era de esperar, decide mantenerlo en secreto para evitar generar preocupaciones. Jesús trata por todos los medios de recuperar la confianza de don Pedro para que regrese al negocio al a mayor brevedad posible. A Gema le fascina el regalo de Joaquín aunque bien es cierto que sospecha que él no lo escogió, ni mucho menos. Digna es absolutamente incapaz de entender la actitud que está teniendo Damián respecto a la peligrosa aventura empresarial en la que Jesús y don Pedro están inmersos. Jesús descubre la dolorosa imagen que Julia tiene de él, por lo que estalla contra Begoña.

¿Qué sucede en el capítulo 181 de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 11 de noviembre?

María y Andrés tienen una fortísima discusión precisamente por todo lo que la propia María ha hecho saber a Víctor. Hasta tal punto llega la situación que Andrés se niega en rotundo a asistir a la celebración de su cumpleaños. Digna continúa aprovechando cada ocasión que se le presenta para continuar malmetiendo. Y todo para lograr convencer a don Pedro que deje plantado, de una vez por todas, a Jesús.

Luis y Digna han llegado a la conclusión sobre quién va a ser, probablemente, el nuevo socio de Jesús mientras que Tasio no puede evitar tener una enorme preocupación al pensar que Gaspar puede sentirse profundamente decepcionado con Dolores. Alberto habla personalmente con Luis para que trate por todos los medios de convencer a Luz que le dé una oportunidad.

Consciente de su estado de salud, Isidro ha dado el paso de despedirse tanto de Digna como de Damián mientras que Fina y Carmen han organizado una fiesta de despedida de soltera para Claudia. Miriam ha dado el paso de hacer saber a Joaquín que quiere colaborar con él para la traducción del catálogo al francés.